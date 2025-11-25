Intek начинает строительство ГЭС в Кемине и готовит новые энергопроекты

Компания Intek за несколько лет успела зарекомендовать себя как один из немногих частных игроков, активно развивающих малую гидроэнергетику в Кыргызстане. На её счету уже три завершённых проекта, и в ближайшее время стартует четвёртый в Кеминском районе. О том, с какими вызовами сталкиваются строители малых ГЭС, какие планы у компании и как она видит энергетическое будущее страны, рассказывает коммерческий директор Intec Медет Токталиев.

– С чего начиналась деятельность вашей компании?

Наша компания Intek была создана с целью развивать именно малую гидроэнергетику. Мы начали с небольших проектов, чтобы отточить технологии и выстроить процесс от проектирования до ввода в эксплуатацию. На сегодняшний день построено три гидроэлектростанции: две полностью под ключ и одна частично - в Аксыском районе Джалал-Абадской области, в селе Карагамыш. Там мы выполнили напорный трубопровод, провели монолитные работы и помогли с запуском объекта. Сейчас мы подошли к старту четвёртого проекта ГЭС в Кеминском районе.

– Когда начнётся строительство новой станции и в чём её особенности?

Мы завершили подготовительные работы и ждём окончательного утверждения проекта. Его разработали зарубежные специалисты, но реализация полностью будет осуществляться нашими силами. Планируем завершить строительство в течение двух лет.

Проект довольно масштабный: предусмотрен водозаборный узел, напорный канал длиной более трёх километров и здание с двумя турбогенераторами общей мощностью 7,5 мегаватта. Общий бюджет - свыше 10 миллионов долларов. Это полностью частные инвестиции, без участия государства.

– Какую пользу этот проект принесёт Кыргызстану?

Прежде всего новые рабочие места. На этапе строительства будет задействовано до 140 человек, а в дальнейшем, при эксплуатации около 8 постоянных сотрудников. Мы привлекаем в основном местных жителей, обучаем их, даём возможность получить технический опыт.

Кроме того, этот проект - вклад в энергетическую безопасность страны. Кыргызстан сейчас испытывает острый дефицит электроэнергии, и каждая новая станция, даже малая, снижает нагрузку на общую систему. Мы хотим, чтобы наш труд помогал государству обеспечивать людей стабильным светом и теплом.

– Какое оборудование будет использоваться при строительстве?

Мы устанавливаем современное оборудование европейского и чешского производства. Подстанция рассчитана на 35 киловатт. Частично используем китайские подстанции, которые показали себя надёжными и эффективными. Всё оборудование интегрируется в единую систему.

Также проект предусматривает современные технологии управления - большинство процессов будут контролироваться дистанционно. Это минимизирует человеческий фактор и повышает стабильность работы станции.

– Помимо ГЭС в Кемине, какие проекты вы сейчас рассматриваете?

Параллельно мы ведём исследования на Иссык-Куле: изучаем реки, оцениваем объёмы воды и перепады высот, чтобы определить потенциал для строительства будущих станций. Мы уже думаем не только о малых, но и о средних ГЭС мощностью от 20 мегаватт.

Кроме того, планируем выйти и на рынок солнечной энергетики. Сейчас активно изучаем этот сектор, консультируемся со специалистами, и хотим реализовать пилотный проект солнечной электростанции. Это логичный шаг, ведь за возобновляемыми источниками энергии - будущее.

– Как вы решаете кадровый вопрос?

- В энергетике всегда ощущается нехватка узких специалистов. У нас работают профессионалы из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Мы стараемся брать и молодых специалистов - обучаем их, даём возможность получить практический опыт.

У нас нет своей образовательной базы, но мы сотрудничаем с техническими вузами. Выпускники приходят к нам на стажировку и видят, как реализуются реальные проекты. Это гораздо эффективнее теории.

– Когда проект окупится?

Срок окупаемости составляет примерно восемь лет. Мы, как правило, не становимся собственниками объектов - наша задача построить, запустить и передать инвесторам. Но при этом мы создаём инфраструктуру, рабочие места и стимулируем развитие регионов, где строим ГЭС.

– Какие у вас стратегические цели?

За ближайшие пять–семь лет планируем построить около двадцати малых гидроэлектростанций по всей стране. Уже сейчас мы готовы вести два проекта параллельно. Наша главная цель - реализовать ГЭС мощностью 100 мегаватт. Это будет серьёзный шаг вперёд для всей компании и значимый вклад в энергетическую независимость Кыргызстана.

– Что мешает развиваться быстрее?

Основные трудности - бюрократия и длительные согласования, но постепенно и это меняется. Местные власти и население стали больше понимать значимость таких проектов. Мы ощущаем поддержку - особенно в регионах, где люди видят реальную пользу от строительства.

Мы хотим, чтобы Кыргызстан развивался, чтобы каждая семья в стране имела стабильный доступ к электроэнергии. Мы верим, что именно малые и средние ГЭС, а также переход к солнечной энергетике помогут стране избавиться от зависимости и энергетических кризисов.

Наш вклад - это не только строительство станций. Это вера в то, что Кыргызстан может сам обеспечить себя светом.