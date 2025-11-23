Погода
Поль Погба возвращается в футбол с "Монако"

Французский полузащитник Поль Погба, чемпион мира 2018 года, официально вернулся в профессиональный футбол, подписав двухлетний контракт с клубом **АС "Монако"**. Об этом сообщают ведущие спортивные СМИ.

32-летний Погба пропустил более двух лет из-за дисквалификации за допинг. Первоначально ему был назначен четырёхлетний бан за положительный тест на вещество DHEA, однако после апелляции срок наказания был сокращён до 18 месяцев.

Летом 2025 года Погба присоединился к "Монако" на правах свободного агента и уже провёл свой дебют в Лиге 1, выйдя на поле в концовке матча против "Ренна". Болельщики встречали его овациями, а главный тренер клуба Себастьян Поконьоли отметил, что Погба привносит не только мастерство и опыт, но и лидерские качества в команду.

Сам Погба заявил: "Я очень рад вернуться на поле. Это то, что я люблю больше всего. Сейчас мне предстоит восстанавливаться и снова показывать свой лучший футбол".

Возвращение Погба вызывает большой интерес среди фанатов и экспертов, и многие считают, что он ещё сможет бороться за место в сборной Франции и заявить о себе на международной арене.


Франция, футбол
