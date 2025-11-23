Погода
$ 87.30 - 87.55
€ 100.00 - 101.00

Представитель МИД РФ Мария Захарова о фундаменте отношений КР и РФ

291  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос издания VB.KG о том, как должно строиться будущее кыргызско-российских отношений.

"Есть такое выражение "мирное будущее". Только все забывают, что его нужно создавать. У нас было выражение "борьба за мир". И мы к этому относились как к какому-то лозунгу. Сейчас мы понимаем, что за мир нужно действительно бороться. Сейчас мы видим много вызовов: как нас хотят поссорить, столкнуть, придумать несуществующие угрозы, создать риски и так далее. И нам нужно сделать так, чтобы наши дети - наше будущее жили в мире, дружба для них была не пустое слово, а сотрудничество – взаимовыгодным и выстраивалось только на взаимоуважительной основе. Чтобы они любили свои страны, свои культуры, свои народы, уважали предков, которые сделали все, чтобы подарить им мирную жизнь", - отметила Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в этом году отмечаем 80 лет Великой Побед. Огромный вклад внес в этот подвиг героизма и Кыргызстан.

"Мы свято чтим, что победа была меганациональной, соткана жизнями миллионов людей. И всегда подчеркиваем именно общий вклад в нее. Важно, чтобы жертвы, на которые шли наши народы, были не забыты и не преданы забвению. Без знания истории будущее невозможно. Это будет повторение ошибок прошлого", - уверена Захарова.

Она процитировала слова писателя Сергея Михалкова: "Сегодня - дети, завтра - страна".

"Какими они будут сформированы, такими и будут и наши страны. Поэтому давайте больше делать того, что позволит им раскрывать свои лучшие качества. Конечно, от недостатков не уйти. Это естественный процесс. Но нужно показывать ориентиры, которые будут раскрывать их творческий потенциал, давать образование. Пусть они выстраивают будущее мирным, здоровым, настоящим и не будут подвержены бесконечным негативным деструктивным тенденциям", - заключила Захарова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452817
Теги:
МИД, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  