Представитель МИД РФ Мария Захарова о фундаменте отношений КР и РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос издания VB.KG о том, как должно строиться будущее кыргызско-российских отношений.

"Есть такое выражение "мирное будущее". Только все забывают, что его нужно создавать. У нас было выражение "борьба за мир". И мы к этому относились как к какому-то лозунгу. Сейчас мы понимаем, что за мир нужно действительно бороться. Сейчас мы видим много вызовов: как нас хотят поссорить, столкнуть, придумать несуществующие угрозы, создать риски и так далее. И нам нужно сделать так, чтобы наши дети - наше будущее жили в мире, дружба для них была не пустое слово, а сотрудничество – взаимовыгодным и выстраивалось только на взаимоуважительной основе. Чтобы они любили свои страны, свои культуры, свои народы, уважали предков, которые сделали все, чтобы подарить им мирную жизнь", - отметила Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в этом году отмечаем 80 лет Великой Побед. Огромный вклад внес в этот подвиг героизма и Кыргызстан.

"Мы свято чтим, что победа была меганациональной, соткана жизнями миллионов людей. И всегда подчеркиваем именно общий вклад в нее. Важно, чтобы жертвы, на которые шли наши народы, были не забыты и не преданы забвению. Без знания истории будущее невозможно. Это будет повторение ошибок прошлого", - уверена Захарова.

Она процитировала слова писателя Сергея Михалкова: "Сегодня - дети, завтра - страна".

"Какими они будут сформированы, такими и будут и наши страны. Поэтому давайте больше делать того, что позволит им раскрывать свои лучшие качества. Конечно, от недостатков не уйти. Это естественный процесс. Но нужно показывать ориентиры, которые будут раскрывать их творческий потенциал, давать образование. Пусть они выстраивают будущее мирным, здоровым, настоящим и не будут подвержены бесконечным негативным деструктивным тенденциям", - заключила Захарова.