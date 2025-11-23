Евразийский центр русского языка – новая веха партнерства КР и РФ

Сегодня в Бишкеке открылся первый Евразийский центр русского языка, культуры и инклюзии. На его открытии - высокие гости: представители МИД РФ, Посольства РФ в КР, депутаты Госдумы России, а также представители министерств и ведомств Кыргызстана, ведущие педагоги вузов и представители массмедиа.

В своем выступлении Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кыргызстане Сергей Вакунов заявил, что создание подобного центра в дружественной республике - событие, которое трудно переоценить. Особенно когда наши государства связывает формат углубленного стратегического партнерства и союзничества.

"А это - сотрудничество во всех возможных областях и по всем направлениям. Но кроме государственных учреждений, наших экономоператоров, наше сотрудничество расширяют подобные некоммерческие организации. И одна из самых активных в Кыргызстане - АНО "Евразия". То, что этот центр начинает работать, - дополнительное конкурентное преимущество для кыргызстанцев, так как российское образование на всех его стадиях пользуется поддержкой и несомненным интересом. Этот центр станет центром притяжения тех людей, которые любят, ценят, уважают русский язык и хотят знать его как можно лучше. Таких центров должно быть как можно больше", - подчеркнул Вакунов.

Поддержало открытие нового центра по изучению русского языка и Министерство просвещения КР. Как отметил в своей речи заместитель министра просвещения КР Альберт Махметкулов, роль русского языка и культуры неоценима.

"С самого детства мы с помощью русского языка познаем мир и получаем образование, информацию, ездим по миру. Поэтому очень благодарны за ваши инициативы. Идем к созданию единого образовательного пространства. У нас очень много проектов в сфере культуры. Поэтому создание таких центров актуально. Есть еще планы, которые мы будем обсуждать. И надеемся, что столь правильные инициативы будут продолжаться с большим рвением", - сообщил Махметкулов.

"Для меня русский язык не в меньшей степени родной, чем кыргызский", - говорил известный писатель Чингиз Айтматов. Русский и кыргызский языки идут рука об руку, развиваются вместе. Наши народы делают большой вклад в развитие культуры, науки, творчества, высшего образования и просвещения. Поэтому Евразийский центр русского языка, культуры и инклюзии - долгожданный проект, к которому мы долго шли.

"Россия и Кыргызстан являются двигателями Евразийского экономического союза. АНО "Евразия" развивает инициативы наших президентов Владимира Путина и Садыра Жапарова. Но основа экономики - культура, сотворчество, взаимодействие и партнерство. И как раз наш флагманский центр в Бишкеке - вклад в стратегическое партнерство КР и РФ. Нам предстоит большая работа. И мы с большим удовольствием реализуем здесь наши большие проекты. Сейчас это работа со всеми школами Кыргызстана. Надеемся, что каждая школа страны примет наш центр у себя "дома" с нашими практиками и подходами. Здесь можно будет встретиться с писателями, поэтами, хорошо и с пользой провести время как взрослым, так и детям. Для нас это не работа - для нас это жизнь. В АНО "Евразия" и в Россотрудничестве трудятся фанаты своего дела. В планах - открыть в дальнейшем такие центры во всех районах республики", - заявила Председатель Совета АНО "Евразия", депутат Госдумы РФ Алена Аршинова.

Центр только открылся, но желающих в нем обучаться уже насчитывается несколько сотен - и это только на начальном этапе. Тем более что педагогический и творческий состав - профессиональные кадры. Особая среда здесь создана для комфорта людей с ограниченными возможностями здоровья.

Следующий подобный центр планируют открыть в Нарынской области, а затем распространить их на все регионы Кыргызстана. Тем более население уже выразило заинтересованность. Как уверяют организаторы, планы амбициозные. Но самый важный упор делается все-таки на дружбу, сотрудничество и партнерство между братскими Кыргызстаном и Россией.