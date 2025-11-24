Погода
Арт-терапия, творчество и русский язык для детей и взрослых

- Жан Алиев
Евразийский центр русского языка, культуры и инклюзии - площадка, где мы все вместе изучаем русскую культуру и русский язык. Сейчас проходит обучение примерно у пятисот человек. А количество заявок у нас уже ближе к 600–700. Об этом VB.KG рассказала психолог, арт-терапевт, педагог центра Ольга Шарапова.

Она акцентировала внимание на уникальной особенности центра - дети могут перемещаться с кружка на кружок.

"Например, если ребёнку, скажем, не понравился театральный кружок, он может ходить на кружок рисования. Если, например, ребёнок понимает, что ему и это неинтересно, у нас есть другие кружки: шахматы, "нескучный русский" - всё в игровой форме и т.д. Здесь очень спокойная атмосфера: устал и хочется выйти, может спокойно пойти, посидеть в центре на подушках или порисовать. Я сама психолог - арт-терапевт. В центре занимаюсь детками с 6 лет и старше. У меня есть семейные группы арт-терапии, куда приходят взрослые - родители или просто учителя", - пояснила Шарапова.

Активно работают педагоги и с представителями старшего поколения. Люди 65 плюс обычно как раз приходят именно на арт-терапию - женщины и мужчины, которые любят рисовать, заниматься творчеством.

"Я не просто даю им порисовать, но, как психолог, рассказываю, что есть в их рисунке, как они могут себе помочь в дальнейшем. Бывает так, что они себя чувствуют немножко уязвимыми в этом возрасте, им не хватает времени и внимания. Здесь есть полтора часа, где они могут общаться друг с другом, рисовать.

Программа насыщенная. Единственное, что хотелось бы педагогам добавить в свою работу - дискуссии на разные темы и обширные школы родительства.

"Сейчас они есть, но небольшие. В планах, чтобы была какая-то династия, где родители делились опытом с другими родителями, особенно с молодыми. Планов много: хороших, амбициозных, интересных. Мы в самом начале пути. Будем стремиться и развиваться", - подчеркнула Ольга Шарапова.

Напомним, сегодня, 23 ноября, в Бишкеке открылся первый Евразийский центр русского языка, культуры и инклюзии.


