Первый в Кыргызстане Евразийский центр русского языка и культуры

23 ноября АНО "Евразия" открыла в Бишкеке первый в истории Кыргызстана Евразийский центр русского языка и культуры - это новая мультифункциональная площадка, ориентированная на развитие и популяризацию русского языка, продвижение евразийской культуры, развитие международных программ России и Кыргызской Республикой, подготовку педагогов и реализацию комплексных гуманитарных проектов.

В торжественной церемонии открытия приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Сергей Вакунов, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, начальник Управления Президента Российской Федерации по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадим Титов, депутат Госдумы РФ и председатель Совета АНО "Евразия" Алёна Аршинова и заместитель министра образования и науки Кыргызстана Альберт Махметкулов.

"Кыргызстан - не просто партнёр, это страна, с которой у нас совпадают ценности и стратегическое видение. Уже больше года АНО "Евразия" совместно с республикой выстраивает системную работу. Это поддержка педагогов, образовательные форумы и курсы повышения квалификации, создание профессионального сообщества учителей в рамках проекта "Евразийский педсовет". В наших программах участвуют и кыргызские, и российские педагоги - они обмениваются опытом, повышают квалификацию и вместе формируют современные практики преподавания на русском языке. Открытие Евразийского центра русского языка и культуры - продолжение этой масштабной работы. Центры представляют собой уникальное и доступное каждому пространство, где вся семья может найти занятие для себя: от чтения русской классики до творческих мастер-классов. Русский язык остаётся той общей основой, которая связывает наши страны и даёт нам возможность развивать новые образовательные и культурные инициативы", - заявила Алёна Аршинова.

Центр создан на базе Ассоциации поддержки русского языка, учрежденной АНО "Евразия". Цели проекта - сохранение и развитие русского языка как языка межнационального общения, расширение научно‑образовательного сотрудничества, а также продвижение инклюзивной культуры на евразийском пространстве.

"Буквально 30 лет назад русский язык объединял почти 300 миллионов человек, живших в Советском Союзе. На русском языке изучали науку, дружили, любили, строили большую и великую страну. Сегодня русский язык остаётся объединяющим - для бизнеса, человеческих отношений, экономики, информации и многого другого. Поэтому мы должны сделать всё, чтобы как можно больше людей изучали и общались на нём", - отметил меценат, член Попечительского совета АНО "Евразия" Илан Шор.

В Центре русского языка и культуры представлено несколько направлений: образовательные программы для детей и подростков, включая театральную студию, арт-практики, медиашколу "ПРОрусский", курсы цифровой культуры, программирования и проект "Нескучный русский". Форматы для взрослых - киноклубы, дискуссионные площадки, литературная гостиная с произведениями русских классиков. Особое внимание уделено поддержке педагогов - для них откроется "Школа профессионального роста" и методический центр, где будут разработаны современные подходы к преподаванию русского языка и профильных предметов на русском языке. Еще одна важная часть работы - подготовка и координация блогеров, работающих с тематикой языка и культуры, что позволит расширять русскоязычное образовательное и культурное пространство Кыргызстана.

"Открытие Евразийского центра русского языка и культуры - это стратегический шаг для нашего образования и межнационального диалога. Центр станет не только площадкой для популяризации русского как языка межнационального общения, но и центром культурного обмена, где укрепляется евразийская солидарность и готовятся новые кадры с глубоким пониманием культурного наследия. Именно такие инициативы помогают сохранять наш общий культурный код и формируют инклюзивную образовательную среду", - подчеркнул заместитель министра образования и науки Кыргызстана Альберт Махметкулов.

На системной основе в Центре заработают пять тематических клубных объединений: Ассоциация лидеров Евразии, Международная ассоциация кинематографистов Евразии, Методический центр для учителей русского языка и литературы, Школа профессионального роста педагогов, а также Центр поддержки инклюзии.

В Центре реализуется свыше 10 дополнительных образовательных программ различной направленности. Единовременно он способен принимать больше 200 человек.

В Кыргызской Республике Центры откроются не только в столице, но и в других регионах. Планируется дальнейшее развитие сети с выходом на разные страны постсоветского пространства.

Справочно:

АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, реализующая гуманитарные проекты, направленные на сохранение традиционных ценностей и развитие межнационального общения. "Евразия" поддерживает социально значимые инициативы, дает возможность людям разных культур общаться друг с другом, развивает проекты в сферах образования, медицины, молодежного обмена. Одно из главных направлений - поддержка школьников, студентов, молодых специалистов. Среди проектов - образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных компаниях, медиашкола. Также проект "Евразия" - это профплатформы и форумы для преподавателей школ и вузов, гранты для журналистов и блогеров, поддержка проектов в области сохранения истории и культуры.


