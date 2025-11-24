"Марсель" разгромил "Ниццу", но матч сорвался в беспорядки

Матч французской лиги 1 между "Ниццей" и "Марселем" превратился в настоящий триллер: гости выиграли 5:1, а главным действующим лицом вечера стал Мэйсон Гринвуд - не только благодаря дублю, но и из-за празднования, которое сорвало трибуны.

После первого гола англичанин повернулся к сектору хозяев и высунул язык - жест моментально спровоцировал ультрас "Ниццы". С трибун полетели предметы, одна из зажигалок угодила в Эмерсона Пальмьери. Арбитру пришлось останавливать игру и успокаивать стадион.

Неспокойно было и на бровке: тренеры и запасные обеих команд устроили крупную потасовку. В конфликте оказались замешаны сам Гринвуд, наставник "Марселя" Роберто Де Дзерби и экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Анджел Гомес.

Игроки "Ниццы" требовали отмены гола, уверяя, что перед взятием ворот был фол на защитнике Джума Ба, но судья своё решение не изменил.

Тем не менее хаос не помешал Гринвуду продолжить доминировать. Он довёл свой счёт в чемпионате до 10 мячей и вышел на первое место в гонке бомбардиров. Французские СМИ назвали его игру "безупречной" и отметили, что именно он стал ключевым фактором разгрома.

В предматчевом интервью Гринвуд признался, что использует метод визуализации, чтобы сохранять спокойствие в напряжённых эпизодах. Нападающий продолжает карьеру во Франции после закрытия дела против него в 2023 году.