Погода
$ 87.30 - 87.55
€ 100.00 - 101.00

На фестивале Coffee Fest KG в Бишкеке прошли мастер-классы и лекции

278  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Во Дворце спорта в Бишкеке состоялось торжественное открытие масштабного фестиваля "COFFEE FEST KG", который объединил профессионалов кофейной индустрии и всех любителей культуры кофе.

Мэр Айбек Джунушалиев принял участие и в своем выступлении отметил важность кофейной индустрии и в экономике.

"Сегодня кофейная культура стала частью городской повседневности: каждое утро тысячи горожан идут с чашкой кофе. То, что 15–20 лет назад казалось далеким, теперь стало привычной частью нашей городской идентичности.

На сегодня в городе по официальным данным работают более 280 кофеен. Это говорит о том, что уже преобладающая индустрия и является элементом гостеприимства нашей столицы", - добавил глава столицы.

В рамках мероприятия состоялись:

  1. Мастер-классы и лекции от экспертов кофейного рынка, посвящённые обжарке, завариванию, сервису и актуальным трендам индустрии.
  2. Выставка производителей, обжарщиков, поставщиков оборудования, упаковки и аксессуаров.
  3. Соревнования бариста, а также публичные демонстрации нового профессионального оборудования.
  4. Дегустационная зона, где гости смогли попробовать редкие сорта кофе и авторские напитки.
  5. Розыгрыш ценных призов, включая новые смартфоны, участие в котором смогли принять все посетители.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452826
Теги:
мэрия, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  