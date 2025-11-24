На фестивале Coffee Fest KG в Бишкеке прошли мастер-классы и лекции

Во Дворце спорта в Бишкеке состоялось торжественное открытие масштабного фестиваля "COFFEE FEST KG", который объединил профессионалов кофейной индустрии и всех любителей культуры кофе.

Мэр Айбек Джунушалиев принял участие и в своем выступлении отметил важность кофейной индустрии и в экономике.

"Сегодня кофейная культура стала частью городской повседневности: каждое утро тысячи горожан идут с чашкой кофе. То, что 15–20 лет назад казалось далеким, теперь стало привычной частью нашей городской идентичности.

На сегодня в городе по официальным данным работают более 280 кофеен. Это говорит о том, что уже преобладающая индустрия и является элементом гостеприимства нашей столицы", - добавил глава столицы.

В рамках мероприятия состоялись: