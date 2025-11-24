Погода
Оригинальные идеи наполнят яркостью будни. Гороскоп с 24 по 30 ноября

Уже в субботу,29 ноября, Меркурий завершает ретроградное движение, и переходит в прямое. С 30 ноября можно запускать новые проекты, начинать обучающие программы, проводить различные мероприятия, заниматься поставкой товара. Череда задержек, переносов с прекратится. А до субботы представится шанс воспользоваться упущенными возможностями. Возможно продвижение застопорившихся давно дел. Удастся проработать давние проблемные вопросы, которые до этого времени остались нерешёнными. Время восстановления отношений, как деловых и дружеских, так и романтических. Растущая Луна позволит найти силы и возможности для продвижения зависших проектов и начинаний. Понедельник и первая половина вторника располагают к восстановлению диалога с давними друзьями и родственниками. Удастся понять друг друга, отпустив давние обиды. Вторая половина вторника, среда и четверг – время креатива. Оригинальные идеи вдохнут позитив и яркость в серые и монотонные будни. Новые решения позволят выбраться из тупика в делах. Новый подход к проведению досуга разнообразит личную жизнь. Дни не подходят для стрижки волос и ногтей. Пятница и суббота – настроят на романтичную волну, что позволит найти путь к сердцу любимого человека. Устроятся развлекательные поездки. Последний день календарной осени сложится динамично. Можно приступать к новым проектам, претворять в жизнь возникшие идеи.

Овен – привыкнув к высокому ритму последних недель, вы вдруг поймёте, что способны выкроить время для личных отношений. Между рабочими переговорами, встречами и разъездами появятся светлые окна, в которые можно впустить отдых - встречи с друзьями, романтическое свидание или просто тёплый вечер с человеком, который вам дорог. Будьте внимательны: судьбоносные знакомства придут не только в свободные минуты, но и прямо в рабочей обстановке. Служебная симпатия, которую вы раньше не воспринимали всерьёз, может оказаться куда значимее. На этой неделе удачно сменять работу, возвращать долги, решать бюрократические вопросы и прояснять финансовые ситуации.

Телец – усталость от рутины подтолкнёт вас к желанию добавить в жизнь красок и эмоций - и это получится. Ваши планы выбраться в театр, прогуляться по торговому центру, сходить в кафе или хотя бы заехать в гости наконец воплотятся в жизнь. Для семейных Тельцов это благоприятное время для совместного отдыха, восстановления близости и тепла. А тем, кто только на пути к созданию своей пары, судьба может подарить встречу или даже ситуацию, подходящую для предложения руки и сердца. Поездки окажутся результативными, и наконец может прийти долгожданная посылка, груз или письмо, которых вы ждали слишком долго.

Близнецы – отдых и развлечения вновь могут остаться только в мечтах. Работа или бытовые заботы захватят не только будни, но и часть выходных. Однако после периода затишья и скромных доходов стоит воспользоваться возможностью и поработать сверхурочно. Полученные деньги вы сможете вложить удачно и осмысленно - в покупки, недвижимость или новые коммерческие начинания. Домашние преобразования также будут успешными, продолжайте начатое. Но помните: удача не бесконечна, особенно если дело касается смены работы - не спешите, действуйте обдуманно.

Рак – домочадцы ослабят своё давление и перестанут критиковать, а деловые партнёры вдруг начнут присматриваться к вашим идеям с интересом. То, что раньше игнорировалось, теперь может сыграть ключевую роль. Участвуйте в встречах, презентациях, деловых переговорах и светских мероприятиях - вы окажетесь в центре внимания. Это время способно принести вам заключение выгодного контракта, повышение оборотов бизнеса, успехи в учёбе. В личной жизни также начинается череда маленьких побед, которые приведут к большим переменам.

Лев – дом, семья и собственные проекты вновь окажутся в фокусе. Прерванные когда-то преобразования начнут двигаться вперёд, и события закрутятся вокруг ремонтов, покупок, бытовых дел, коммерческих вопросов и заботы о детях. Свободных минут будет немного, но именно в таком режиме Львам удаётся создать тот самый комфортный мир, к которому они стремятся. Продолжая трудиться без остановки, вы сможете восстановить порядок в доме, обновить гардероб себе и близким, укрепить финансовое положение и почувствовать уверенность.

Дева – творческая энергия пробудится, и вы найдёте выход из застоя - будь то работа, обучение или дизайнерские проекты. Встреча или поездка, на которую вы не возлагали надежд, неожиданно откроет возможности для расширения связей и новых знакомств. Личная жизнь тоже будет активной: встречи с друзьями, визиты гостей и свидания заполнят свободное пространство недели. Если вы давно хотели признаться в чувствах, но не находили момента, сейчас самое время сделать шаг вперёд.

Весы – конфликты и разногласия, которые тянулись из прошлого, начнут сходить на нет. И если в доме ещё чувствуется напряжение, вы способны первыми сделать шаг к примирению - и наградой станет восстановление гармонии. В делах наступает спокойный, устойчивый период. Это позволит заняться документами, связанными с недвижимостью или наследством, и решить острые вопросы. А освободившееся время лучше посвятить здоровью: профилактика, отдых, восстановление сил будут особенно полезны.

Скорпион – дела, которые долго стояли на месте, наконец сдвинутся. Главное - не терять терпения. Если вы уже начали сомневаться в положительном исходе или устали ждать решение с документами, не стоит резко менять планы или торопиться с поездками. Всё решится гораздо быстрее, чем вы ожидаете, и вслед за этим последуют встречи, активные перемещения и приятные новости как от близких, так и от деловых партнёров. В конце недели будет благоприятно заняться отправкой грузов или завершением сделок.

Стрелец – даже если оформление документов затягивается, а вам поручают самую сложную работу, не позволяйте себе раскиснуть. Руководство и влиятельные люди сейчас на вашей стороне, а потому итог будет благоприятным. Преодолев очередной трудный рубеж, вы получаете не только опыт, но и шанс поднять доходы. Во второй половине недели удачно пройдут покупки, деловые сделки и вопросы, связанные с недвижимостью.

Козерог – неожиданные встречи со старыми друзьями, коллегами или единомышленниками окажутся полезными и даже судьбоносными. У каждого появились свои ресурсы и возможности, и, объединив усилия, вы можете создать новый проект или творческий союз. Но главные события недели - это встречи с близкими людьми, важные разговоры, известия и тёплые свидания. Вы сможете исправить старые ошибки и восстановить то, что было потеряно.

Водолей – дел меньше не станет, но появится чувство уверенности и мастерства: вы научились работать в новых условиях, и теперь не нужно проводить всё время на рабочем месте. На первый план выйдут личные отношения. Станет возможным вырваться из привычного ритма и устроить романтический вечер. В начале недели удачно менять место работы, продвигать документы, вести переговоры. Возможны неожиданные доходы или премии.

Рыбы – свободное время будет роскошью, которую неделя вряд ли подарит. И всё же вы умудритесь сочетать работу, личную жизнь, учёбу и развлечения. Попав после работы на вечернее мероприятие, вы сможете снова переключиться на дела или обучение. Вас будет вдохновлять сильное чувство - любовь, которая с каждым днём становится глубже. Поддержка близкого человека будет незримой, но постоянной. А если вы думаете, что рядом нет никого, кто в вас влюблён - присмотритесь к тем, кто часто оказывается рядом.

Астролог Андрей Рязанцев


