Экологи: пришло время спасать пойменные леса Кыргызстана

В Ысык-Атинском районе на берегу реки Кен-Тор участники Общественного объединения садоводов "Маки" провели ежегодную акцию по высадке деревьев - эндемиков и адаптированных для условий Кыргызстана.

По словам организаторов, в этом году были посажены саженцы краснокнижной пихты Семенова, тяньшанской ели и сосны обыкновенной - местных видов, рекомендованных специалистами и выращенных в Токтогульском лесхозе. Это повышает их устойчивость и шанс успешно прижиться в местном климате.

Для Кыргызстана подобные инициативы особенно важны. Пойменные ландшафты одни из самых уязвимых экосистем: они регулируют водный режим рек, удерживают почвы, создают локальный микроклимат и служат пристанищем для множества видов растений и животных. Но именно вблизи городов эти территории сильнее всего страдают от застройки и вырубки, утраты биоразнообразия и постепенной деградации природных функций.

На этом фоне особенно заметна работа тех, кто пытается восстановить природу своими силами. Объединение "Маки", начавшееся более 40 лет назад как обычное садоводческое товарищество, сегодня демонстрирует редкий пример трансформации: от дачного массива к сообществу с ярко выраженной природоохранной миссией, основанной на коллективной ответственности и научном подходе.

Здесь формируется небольшой микрозаповедник: участники добровольно отказываются от деятельности, которая нарушает естественные экосистемы, и последовательно работают над сохранением и восстановлением биоразнообразия. Летом 2025 года территория прошла экологическую инвентаризацию совместно со специалистами Национальной академии наук КР. Исследователи подтвердили её высокую природную ценность и наличие охраняемых видов, что открывает путь к возможному присвоению ей официального статуса - ботанического заказника, научно-учебной площадки или локального микрозаказника.

Отдельное направление работы "Маков" - экологическое просветительство. Территория уже стала площадкой для занятий НПО, зоологических клубов, ботанических экскурсий и научных наблюдений. Здесь показывают, что природоохранное управление может быть успешным и на локальном уровне без крупных бюджетов и административных рычагов.

Опыт ООС "Маки" доказывает: сохранять природу могут не только государственные структуры. Когда люди чувствуют ответственность перед будущими поколениями и готовы действовать, даже небольшие инициативы способны менять окружающую среду к лучшему.