"Бурановские бабушки" отдыхают: бишкекские бабушки зажгли на сельхозярмарке

Бишкекская сельхозярмарка, которая проходит по выходным на городской площади, постепенно становится не просто местом торговли, но настоящей точкой притяжения горожан. Атмосфера здесь настолько теплая и живая, что вызывает искреннее восхищение даже у иностранных туристов.

На этот раз воскресенье запомнилось выступлением ветеранского хора "Красная гвоздика". Их концертная программа оказалась настолько динамичной, что в пляс пустились все: и пенсионеpы, и фермеры и даже гости из Малайзии, пришедшие за покупками.

Один из гостей ярмарки, военный пенсионеp Александр Мун признался, что слышал о "Бурановских бабушках", но подобных активных бишкекских артисток видит впервые. Он отметил, что готов помогать продвигать их творчество среди горожан.

Как только зазвучала мелодия вальса, один из участников ярмарки, пенсионеp, проживающий в Бишкеке, тут же пригласил зрительниц на танец. Он рассказал:

- Слышал, что Кыргызстан принимает программу по активному долголетию. Вот такие открытые площадки - самое подходящее место, где можно и зарядку сделать, и песни спеть, и потанцевать. Хватит сидеть взаперти, надо быть активнее. Спасибо Минсельхозу, мэрии и "Вечернему Бишкеку" за такую идею. Душу отвел.

"Кара-жорго" объединил всех

Выступление оказалось настолько душевным, что понравилось и самим фермерам, адресатам концертной программы. После исполнения песен участницы хора пустились в танец под мелодии разных народов мира.

Но настоящий фурор случился, когда заиграл "кара-жорго". Из рядов буквально вылетел мужчина и так вдохновил всех танцующих, что к ним присоединились и около 20 туристок из Малайзии. Они быстро подхватили движения. Как уточнили в VB.KG, танцевальный импульс задал фермер из села Кашат Иссык-Кульской области Данияр Курбанов.

К площадке сразу потянулись мамы с колясками. Малыши тянули родителей в круг, и младшее поколение моментально влилось в общий танец.

После выступления всех участниц хора угостили горячим чаем и подарили небольшие вкусные презенты. Приятным открытием стало то, что в составе коллектива поет и ветеран газеты "Вечерний Бишкек".

"Поем рядом с людьми и поэтому тянутся"

Концертмейстер хора рассказала, что в повседневной жизни работает в Кыргызфилармонии, а ветеранский хор считает важной частью своей жизни.

Отличник культуры КР, художественный руководитель Джакшылыкова Гулбарчын поделилась:

- Мы впервые выступаем в таком формате. Неожиданно, что сегодня сразу несколько человек спрашивали, как записаться к нам. Видимо, играет роль то, что мы не на сцене, а рядом с людьми. Любой может подойти, спеть вместе. Репетируем в бывшем кинотеатре "Жаштык". Мы будем рады всем пенсионерам и предпенсионерам, мужчинам и женщинам. Главное желание петь на любом языке. Сегодня исполняли песни на русском, кыргызском и английском. Мы гордимся авторитетом коллектива и серьезно относимся к работе.

Фермеры довольны: и условия хорошие, и подход креативный

Издание VB.KG провело небольшой опрос среди участников сельхозярмарки. Фермеры отметили, что им по душе желание организаторов оживлять выставку творческими номерами и привлекать покупателей таким нестандартным способом.

Отдельно похвалили условия работы: шатры, тележки для удобства покупателей, чистую территорию и правильную локацию без пыли и машин, что особенно важно для продуктов питания.

Приглашают и фермеров, и творческие коллективы

Организаторы Минсельхоз и мэрия Бишкека приглашают новых участников, готовых представить качественную, сертифицированную и экологически чистую продукцию. Региональным производителям нужны справки из районных отделов Минсельхоза.

Также открыта сцена для творческих коллективов, которые хотят выступить для фермеров и гостей ярмарки.

Ярмарка сельхозпродуктов в Бишкеке уверенно превращается в пространство творчества, общения и живого городского настроения.