Назира Исакова: Кыргызстанцев и россиян объединяет история, культура и язык

Тысячи кыргызстанцев годами строят свою жизнь в России - работают, растут, помогают семьям и вносят огромный вклад в экономику Кыргызстана. Для многих из них именно Москва стала городом возможностей. И среди тех, кто сумел не только найти свое место, но и помочь другим, - Назира Исакова, основатель учебного центра красоты "NAZ".

Мы поговорили с Назирой Абдуллаевной о ее пути, миграции, новой российской политике и том, что помогает кыргызстанцам чувствовать себя уверенно вдали от дома.

- Назира Абдуллаевна, расскажите о начале вашего пути в Москве.

- Я родилась на юге Кыргызстана, в селе Чымбай Узгенского района. С юных лет меня отличали ответственность, аккуратность и стремление учиться. В 1982 году я окончила школу и устроилась на текстильную фабрику ХБК в Оше. Но уже через год мой путь круто изменился, когда в августе 1983-го я решила уехать в Москву, чтобы продолжить образование. Но, к сожалению, я опоздала на вступительные экзамены. Не растерявшись, устроилась на работу на знаменитый завод им. Лихачева (ЗИЛ), один из крупнейших предприятий Москвы, где трудились десятки тысяч человек. Мне предоставили общежитие и временную регистрацию сроком на пять лет и это был мой первый шаг к самостоятельной жизни в огромном городе. Вместе с работой я продолжала учебу заочно. Сначала я поступила в Орехово-Зуевский техникум на специальность "Бухгалтер", затем - в Сходнинский техникум на факультет "Пушно-меховая торговля".

После распада Советского Союза эти учебные заведения были закрыты, но знания и опыт остались со мной навсегда. Мои усилия и добросовестная работа на заводе не остались незамеченными. Я получала почетные грамоты, а моя фотография висела на доске почета. Когда я официально ушла с завода, мне позвонил комендант общежития - человек справедливый и честный. Он сказал, что я заслужила это своим трудом, и благодаря его решению мне была выделена комната в собственность и предоставлена постоянная московская прописка. Этот момент стал для меня важным признанием моей честной и усердной работы.

- Как вы начали заниматься бизнесом после работы на заводе?

- Позже я начала коммерческую деятельность, опираясь на опыт и навыки, приобретенные на заводе. Все, что я достигла в жизни, - результат усердия, ответственности и честности, которые всегда были моими принципами. После получения квартиры я занялась различными видами бизнеса. В это время я вышла замуж, и вместе с мужем мы открыли собственное дело. В те годы вести бизнес было сложно, так как экономика только формировалась после распада Советского Союза, законы и правила часто менялись, существовала высокая криминальная активность. Мы с мужем открыли ресторан, но, к сожалению, по независящим от нас обстоятельствам мы потеряли бизнес и, что было особенно тяжело, нам пришлось продать наше единственное жилье. Несмотря на все трудности, мы не опустили руки. Муж начал работать таксистом, а я продолжила заниматься торговлей, постепенно восстанавливая финансовую стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Этот период жизни стал для нас серьезным испытанием, но также показал силу характера, умение справляться с невзгодами и продолжать двигаться вперед.

- Когда вы решились сменить профессию и освоить маникюр?

- В 2007 году мне исполнилось 42 года, и я решилась на шаг, который многим казался неожиданным - пошла учиться на маникюр. Скажу честно, многие удивлялись и даже смеялись, но я была уверена, что возраст не повод останавливаться в развитии. Я успешно закончила курс и устроилась в салон красоты. Там я встретила женщину-мастера, которой было 72 года. Она поддержала меня словами: "Дорогая, никогда не поздно осваивать новую профессию". Эти слова стали для меня настоящим вдохновением и подтверждением, что всегда можно начинать что-то новое.

- Как появился ваш учебный центр?

- Продолжая совершенствовать навыки и посещать курсы повышения квалификации, я познакомилась со Светланой, владелицей салона красоты. Она предложила объединить усилия и работать вместе. Мы быстро нашли общий язык: Светлана и ее муж специализировались на ресницах, татуировке и татуаже, а я на маникюре и педикюре, а мой муж на массаже. Мы вместе проходили курсы, практиковались и готовились к тому, чтобы передавать свои знания другим. Со временем наша команда превратилась в профессиональный коллектив, и мы открыли совместный обучающий центр. Здесь каждый из нас смог делиться своим опытом, помогать ученикам осваивать новые профессии и вдохновлять их на развитие. Этот путь стал для меня доказательством того, что решимость, трудолюбие и вера в себя могут открыть новые возможности в любом возрасте.

- Чем сегодня занимается ваш центр, и кто ваши ученики?

- В данный момент мне 60 лет. Я пенсионерка и при этом продолжаю вести бизнес. Хотя я получила российское гражданство, основная часть моей работы сегодня связана с кыргызами. Наша школа находится в центре Москвы, на улице Марксистской, рядом с Таганкой, и уже более десяти лет мы обучаем людей различного происхождения профессиям, востребованным на рынке красоты. Когда мы открывали бизнес вместе с россиянами, это было отличным сочетанием: многие желающие учиться на курсах не знали русского языка, и мы начинали занятия одновременно на кыргызском и русском. Это позволило нам привлекать учеников, которым было сложно интегрироваться в обычные российские курсы. Со временем моя партнерша Света ушла в другой бизнес со своим мужем, а я продолжила работу со своим мужем отдельно. Несмотря на это, мы с Светой продолжаем дружить. За эти годы мы обучили более 100 тысяч учеников и помогли многим из них получить дипломы и устроиться на работу.

- Как вы оцениваете взаимодействие между кыргызстанцами и россиянами?

- Я горжусь тем, что наш бизнес приносит пользу не только российской, но и кыргызской экономике. Мы не просто обучаем - мы создаем возможности, так как наши выпускники работают как в России, так и за рубежом. Мы сотрудничаем с салонами в Москве, Дубае и других странах, куда отправляем мастеров, чтобы они могли применить свои навыки на практике и строить карьеру. Наша миссия - давать знания, открывать перспективы и создавать мосты между людьми разных стран через профессиональное образование.

- Что, по вашему опыту, объединяет кыргызстанцев и россиян?

- По моему опыту, кыргызстанцев и россиян объединяет история, культура и язык. Мы делим общие традиции, ценности и опыт, которые формируют наше понимание друг друга. Это чувство общности ощущается и в повседневной жизни, и в профессиональной сфере. На практике это помогает строить успешное сотрудничество. В нашей школе, где мы обучаем людей разного происхождения, я вижу, как взаимопонимание облегчает процесс обучения, помогает студентам адаптироваться и раскрывать свой потенциал. Мы учимся друг у друга, поддерживаем друг друга и вместе создаем возможности, которые приносят пользу не только России, но и Кыргызстану. Объединяет нас не только язык и культура, но и желание развиваться, учиться новому и строить карьеру, независимо от страны проживания. Именно это чувство общности позволяет нашим выпускникам успешно работать в Москве, Дубае и других странах, реализуя свои профессиональные навыки.

- Какие изменения в миграционной политике России вы бы отметили как наиболее важные для кыргызских предпринимателей?

- По моему опыту, для кыргызстанских предпринимателей особенно важны несколько изменений в миграционной политике России. Во-первых, сокращение срока пребывания без визы до 90 дней требует более тщательного планирования командировок. Во-вторых, введение новых пошлин за миграционные процедуры увеличивает административные расходы. Также усилился контроль за иностранцами: обязательная биометрия, новые реестры и цифровой учет повышают требования к легализации пребывания. Эти изменения напрямую влияют на бизнес: от найма сотрудников до командировок и взаимодействия с российскими и зарубежными партнерами. Соблюдение новых правил помогает снизить риски и обеспечивает стабильное развитие бизнеса. При этом граждане Кыргызстана, приезжая в Россию и работая официально, могут получать социальные выплаты: женщины - декретные пособия, а в будущем и мужчины, и женщины - пенсию. Я считаю, что это говорит о том, что Россия поддерживает и дружит с нашим Кыргызстаном. Помимо этого, в России можно бесплатно рожать, получать все виды операций и любую медицинскую помощь от государства. Я считаю, что это отличная возможность и важное преимущество социальной системы.

- Какой вклад вносят кыргызстанцы-бизнесмены в укрепление отношений между странами?

- Я считаю, что кыргызстанские бизнесмены играют важную роль в укреплении отношений между Кыргызстаном и Россией. Через свою работу мы создаем не только рабочие места, но и возможности для обмена знаниями, опытом и культурными ценностями. Наш бизнес - это своего рода мост между странами: мы обучаем специалистов, помогаем кыргызстанцам устроиться на работу в России, поддерживаем предпринимателей и развиваем малый и средний бизнес. Все это укрепляет экономические связи и формирует доверие между людьми двух стран. Для меня лично важно видеть, как наши проекты помогают людям расти профессионально и открывать новые перспективы. Я убеждена, что именно через инициативу и сотрудничество развивается настоящая дружба и взаимопонимание между нашими народами.


