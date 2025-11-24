Погода
$ 87.30 - 87.55
€ 100.00 - 101.00

Кыргызстан завершил Игры исламской солидарности с 19 медалями

738  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная Кыргызстана успешно выступила на шестых Играх исламской солидарности, которые проходили с 4 по 21 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В турнире приняли участие 99 кыргызстанских спортсменов, выступавших в 18 видах спорта - от борьбы и дзюдо до плавания, фехтования, киберспорта и параатлетики.

По итогам соревнований команда Кыргызстана завоевала 19 наград:

  1. 4 золота,
  2. 4 серебра,
  3. 11 бронз.

Золотыми медалистами стали борцы Акжол Махмудов, Абдумалик Карачов, Мээрим Жуманазарова и Айпери Медет кызы.

Наиболее результативными для сборной оказались турниры по борьбе (9 наград), джиу-джитсу (3), ушу (3), дзюдо (3) и боксу (1).

Кыргызстанцы завершили Игры среди наиболее успешных команд соревнований.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452841
Теги:
Саудовская Аравия, спорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  