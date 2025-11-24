Кыргызстан завершил Игры исламской солидарности с 19 медалями

Сборная Кыргызстана успешно выступила на шестых Играх исламской солидарности, которые проходили с 4 по 21 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В турнире приняли участие 99 кыргызстанских спортсменов, выступавших в 18 видах спорта - от борьбы и дзюдо до плавания, фехтования, киберспорта и параатлетики.

По итогам соревнований команда Кыргызстана завоевала 19 наград:

4 золота, 4 серебра, 11 бронз.

Золотыми медалистами стали борцы Акжол Махмудов, Абдумалик Карачов, Мээрим Жуманазарова и Айпери Медет кызы.

Наиболее результативными для сборной оказались турниры по борьбе (9 наград), джиу-джитсу (3), ушу (3), дзюдо (3) и боксу (1).

Кыргызстанцы завершили Игры среди наиболее успешных команд соревнований.