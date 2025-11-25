Токаев поддержал "план Трампа" по Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что поддерживает усилия американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине, сообщает пресс-служба Акорды. Соответствующее заявление Токаев сделал после переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который находится в Астане с официальным визитом.

"В нынешней сложной геополитической ситуации я поддерживаю усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине, а также представленный им план", - сказал казахстанский лидер. Он также напомнил, что Астана поддерживает стремление к мирному урегулированию между Арменией и Азербайджаном и "всегда готова принять участие в его продвижении".

21 ноября издание Axios опубликовало "план Трампа по урегулированию украинско-российского конфликта", состоящий из 28 пунктов. По данным источников издания в Белом доме, именно эти пункты были представлены российской и украинской сторонам для обсуждения. Согласно документу, Украина, среди прочего, отказывается от вступления в НАТО, численность вооруженных сил республики сокращается до 600 тыс., выборы должны пройти через сто дней после подписания, а Крым, Луганск и Донецк признаются российскими территориями. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении, а Киев получит гарантии безопасности.

Также план предусматривает пакет мер для восстановления Украины. $100 млрд замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США меры по восстановлению и инвестированию в республику. Европа добавит на эти цели еще $100 млрд. Остальные замороженные российские активы будут инвестированы в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты в различных отраслях.

Россию пригласят обратно в G8, также будет обсуждаться и согласовываться поэтапное снятие санкций с РФ.

Кроме того, в документе, согласно источникам, указано, что все стороны, вовлеченные в конфликт, получат полную амнистию за свои действия и обязуются не предъявлять никаких претензий и не рассматривать какие-либо жалобы в будущем.

Официально документ пока не был обнародован.

Источник: Фергана