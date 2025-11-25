Погода
В Турции рабочие вставили в 15-летнего коллегу шланг и убили его

В Турции рабочие решили подшутить над коллегой по имени Мухаммед Кендирджи и погубили его струей сжатого воздуха. Об этом сообщает Sozcu.

15-летний Кендирджи работал в столярной мастерской. 14 ноября его друг и еще один подмастерье решили устроить пранк. Они связали подростка, сняли с него штаны, вставили в его задний проход шланг и включили воздушный компрессор.

То, что должно было быть шуткой, превратилось в настоящую пытку. Кендирджи госпитализировали с серьезными травмами внутренних органов. Он пролежал пять дней в отделении интенсивной терапии, но его так и не смогли спасти.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье рабочие-металлопрокатчики попытались надуть коллегу кислородом. Они вставили шланг ему в задний проход и включили подачу газа.

Турция
