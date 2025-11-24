Погода
Женская сборная Кыргызстана по футболу обыграла Туркменистан

193  0
- Самуэль Деди Ирие
В Ташкенте прошёл матч второго тура международного турнира по футболу, участники которого являются членами Футбольной ассоциации Центральной Азии (ФАЦА), в котором женская сборная Кыргызстана (U-18) одержала победу над Туркменистаном со счётом 1:0, оформив вторую подряд победу на соревнованиях.

Единственный гол в матче на 78-й минуте забила Сайкал Чыныбаева. Команду возглавляет испанский специалист Антонио Меса.

Ранее кыргызстанки выиграли у сборной Ирана также со счётом 1:0. Следующий матч команда проведёт 27 ноября против хозяек турнира - сборной Узбекистана.


URL: https://www.vb.kg/452846
Теги:
женский футбол, Туркменистан, Кыргызстан
