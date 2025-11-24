"Власти и правительству очень важно иметь обратную связь от СМИ"

В Бишкеке 23 ноября состоялся запуск нового отечественного телеканала "Номад ТВ", который является совместным кыргызско-российским проектом. На телеканале можно будет увидеть выпуски новостей, ток-шоу, специальные репортажи и программы, посвящённые жизни Кыргызстана.

Торжественная церемония открытия канала состоялась в Кыргызском национальном театре оперы и балета имени А. Малдыбаева. Пожелать удачного старта "Номад ТВ" прибыли зампредседателя Кабинета министров Эдиль Байсалов, глава управления президента России по стратегическому партнёрству Вадим Титов, министр культуры, информации и молодёжной политики Мирбек Мамбеталиев, посол России Сергей Вакунов, официальный представитель МИД России Мария Захарова, депутат Госдумы РФ Алена Аршинова, главный редактор телеканала НТВ Александра Кошарницкая и всемирно известный дирижёр Мариус Стравинский.

"Власти и правительству очень важно, это обратная связь. Когда есть профессиональные журналисты, мы очень рассчитываем на то, что телеканал "Номад", вот этот коллектив, который собирается сейчас из сливок нашего журналистского сообщества, задаст новую планку всей профессии, всей новостной индустрии, средствам массовой информации. Ну и, конечно же, я ещё раз ответственно заявляю, что это для нас ещё большой канал связи, обратной связи, двухсторонней связи между зрителями, народом, населением, государством и органами власти" - такими словами Эдиль Байсалов одним из первых поздравил "Номад ТВ" с открытием.

К нему присоединилась официальный представитель МИД России Мария Захарова: "Появился проект, новый канал, с интересными возможностями с точки зрения сочетания языков: он будет вещать и на русском, будет возможность слушать и дорожку на кыргызском языке. Сетка программы очень интересная. Аудиторию можно поздравить с таким масштабным приобретением".

"Мы уважаем традиционные ценности Кыргызстана, культурные связи, и нам особенно отрадно, что теперь есть партнёры, которые производят контент здесь, в Кыргызстане. Мы, безусловно, желаем такому проекту только удачи и надеемся на долгое совместное партнёрство", - поделилась с журналистами главный редактор телеканала НТВ Александра Кошарницкая.

"Накануне саммита ОДКБ открывается большой телеканал "Номад ТВ". Я радуюсь тому, что это будет укреплять наше единое культурное, ментальное, информационное пространство. Наша задача сейчас - всем объединяться и друг другу помогать", - отметила Алена Аршинова.

Глава Минкультуры Мирбек Мамбеталиев выразил надежду, что канал будет показывать богатую культуру Кыргызстана и пожелал телеканалу большого будущего.

"Сегодня "Номад ТВ" открывает не просто эфир - мы открываем путь. Путь к новой журналистике, к честному разговору, к диалогу между обществом и властью, между прошлым и будущим" - под финальное напутствие главреда нового ТВ Натальи Кролевич был дан старт новому телеканалу страны.

Вечер завершился на мультикультурной ноте: солисты Большого, Мариинского и Михайловского театров выступили для гостей со своими лучшими балетными номерами под аккомпанемент Большого симфонического оркестра мэрии Бишкека.

"Почему именно "Номад" (с др.-греч. - "кочевник")? Потому что кочевник - это человек пути, движения, поиска. Он не боится дороги, не прячется от перемен, но всегда помнит, кто он и откуда. Так и мы: открыты миру, но верны своим корням", - приоткрыла завесу тайны главный редактор Наталья Кролевич.

"Номад ТВ" - совместный кыргызско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Кыргызстана, а также ретранслирует программы НТВ. В эфире планируется разноплановый контент: выпуски новостей, ток-шоу, специальные репортажи и программы, посвящённые Кыргызстану, его жизни, традициям и истории. В центре внимания телеканала - участие КР в международных объединениях ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, современное освещение историко-культурных связей Кыргызстана и России, их взаимоотношений и общей роли на международной арене.

Также в программной сетке канала останутся кино, ток-шоу, сериалы НТВ. И хотя основной язык вещания - русский, зрители всегда могут выбрать звуковую дорожку на кыргызском языке. Канал бесплатно доступен в крупнейших кабельных сетях и во втором мультиплексе, охватывающем 70% страны.