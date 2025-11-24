Роналду забил гол "ножницами" и приблизился к отметке 1000 голов

Криштиану Роналду вновь поразил футбольный мир, оформив впечатляющий гол "ножницами" в матче чемпионата Саудовской Аравии. Его команда "Аль-Наср" обыграла "Аль-Халидж" со счётом 4:1.

40-летний форвард отличился на 96-й минуте, замкнув подачу Навафа Бушала эффектным ударом через себя. Этот гол стал 954-м в его профессиональной карьере, ещё больше приблизив его к исторической отметке в 1000 голов.

Кроме Роналду, за "Аль-Наср" забили Жоау Феликс, Садио Мане и Уэсли. Победа позволила клубу увеличить отрыв от "Аль-Хилаля" до четырёх очков.

Удачное выступление стало важным после напряжённого международного перерыва, где Роналду получил прямую красную карточку в матче Португалии против Ирландии. Несмотря на это, сборная уже квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года.

Если нападающий примет участие в турнире, он станет первым игроком в истории, сыгравшим на шести чемпионатах мира.