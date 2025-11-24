Погода
$ 87.14 - 87.49
€ 100.00 - 101.00

Роналду забил гол "ножницами" и приблизился к отметке 1000 голов

219  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Криштиану Роналду вновь поразил футбольный мир, оформив впечатляющий гол "ножницами" в матче чемпионата Саудовской Аравии. Его команда "Аль-Наср" обыграла "Аль-Халидж" со счётом 4:1.

40-летний форвард отличился на 96-й минуте, замкнув подачу Навафа Бушала эффектным ударом через себя. Этот гол стал 954-м в его профессиональной карьере, ещё больше приблизив его к исторической отметке в 1000 голов.

Кроме Роналду, за "Аль-Наср" забили Жоау Феликс, Садио Мане и Уэсли. Победа позволила клубу увеличить отрыв от "Аль-Хилаля" до четырёх очков.

Удачное выступление стало важным после напряжённого международного перерыва, где Роналду получил прямую красную карточку в матче Португалии против Ирландии. Несмотря на это, сборная уже квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года.

Если нападающий примет участие в турнире, он станет первым игроком в истории, сыгравшим на шести чемпионатах мира.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452855
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  