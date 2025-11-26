Джейк Пол согласился на бой с Энтони Джошуа - сенсация в мире бокса

Ютубер-боксер Джейк Пол сделал неожиданный и крайне рискованный шаг, согласившись провести официальный поединок против экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа. Бой назначен на 19 декабря и пройдёт в Майами (США). Поединок рассчитан на восемь трёхминутных раундов и будет внесён в профессиональные рекорды обоих спортсменов.

Изначально Пол должен был встретиться с Джервонтой Дэвисом, однако у того возникли проблемы с законом, и бой был отменён. После неудачных переговоров с Райаном Гарсией команда Пола неожиданно остановила выбор на Джошуа.

Энтони Джошуа - один из самых титулованных супертяжеловесов последнего десятилетия. В его активе победы над Владимиром Кличко, Энди Руизом, Джозефом Паркером, Александром Поветкиным и другими звёздами. Хотя в последние годы британец выступает менее стабильно и в 2024 году уступил нокаутом Даниэлю Дюбуа, он остаётся грозным соперником.

Для Пола этот бой станет самым опасным вызовом в его карьере. Ранее он выходил в ринг в основном против ветеранов и возрастных звезд, включая Майка Тайсона. На этот раз его ждёт природный супертяж ростом 198 см и с размахом рук 208 см.

Поклонники продолжают сомневаться, состоится ли поединок, но если Джейк Пол действительно выйдет против Джошуа, это станет одним из самых громких событий конца года в мире бокса.