В КНУ открыли международный студенческий кинофестиваль "Миру - Мир!"

В Институте журналистики и коммуникации Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына торжественно открылся Международный студенческий кинофестиваль "Миру - Мир!", посвящённый 80-летию Великой Победы.

Фестиваль проходит в широком масштабе: в программе представлены студенческие фильмы из России, Казахстана, Узбекистана, Монголии и Таджикистана. Это значимое международное событие создано как площадка для передачи исторической памяти через кино, а также для укрепления культурного и гуманитарного сотрудничества.

На открытии директор Института журналистики и коммуникации Ширин Костюк отметил, что кинематограф играет большую роль в том, чтобы показать молодёжи тему войны с человеческой, духовной и нравственной стороны.

Советник-посланник Посольства Российской Федерации в Кыргызстане Екатерина Чистова подчеркнула, что Великая Победа является общей историей, объединяющей народы, и отметила важность культурного диалога.

Обращаясь к участникам, помощник депутата Государственной Думы России и директор организации "Георгий Победоносец" Александр Измайлов рассказал о значении общественных инициатив в сохранении исторической памяти.

Почётным гостем фестиваля стал известный российский актёр театра и кино Игорь Петренко. Он поговорил со студентами о роли кино в сохранении исторического наследия и подчеркнул, что в эпоху информационных искажений особенно важно передавать правдивые сведения о прошлом через кинематограф.

В рамках открытия Игорь Петренко и делегация встретились с ректором КНУ Докдурбеком Чонтоевым. Ректор отметил значимость фестиваля, подчеркнув, что мир во всём мире - важнейшая ценность для человечества, а 80-летие Великой Победы - это незыблемое историческое наследие. Он выразил благодарность гостям, отметив, что кино остаётся одним из самых сильных инструментов сохранения и популяризации исторической памяти.

Актёр Игорь Петренко, впервые посетивший Кыргызстан, поделился радостью от визита и подчеркнул, что университет должен быть не только центром знаний, но и пространством для развития искусства.

Фестиваль, внесший вклад в развитие кинематографа, укрепляет культурную платформу КНУ и создаёт условия для знакомства студентов с мировым опытом киноискусства.

Международный кинофестиваль "Миру - Мир!" продолжает выполнять свою миссию - сохранять историческое наследие, строить культурные мосты и поддерживать студенческое творчество.