Погода
$ 87.14 - 87.49
€ 100.00 - 101.00

В КНУ открыли международный студенческий кинофестиваль "Миру - Мир!"

231  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Институте журналистики и коммуникации Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына торжественно открылся Международный студенческий кинофестиваль "Миру - Мир!", посвящённый 80-летию Великой Победы.

Фестиваль проходит в широком масштабе: в программе представлены студенческие фильмы из России, Казахстана, Узбекистана, Монголии и Таджикистана. Это значимое международное событие создано как площадка для передачи исторической памяти через кино, а также для укрепления культурного и гуманитарного сотрудничества.

На открытии директор Института журналистики и коммуникации Ширин Костюк отметил, что кинематограф играет большую роль в том, чтобы показать молодёжи тему войны с человеческой, духовной и нравственной стороны.

Советник-посланник Посольства Российской Федерации в Кыргызстане Екатерина Чистова подчеркнула, что Великая Победа является общей историей, объединяющей народы, и отметила важность культурного диалога.

Обращаясь к участникам, помощник депутата Государственной Думы России и директор организации "Георгий Победоносец" Александр Измайлов рассказал о значении общественных инициатив в сохранении исторической памяти.

Почётным гостем фестиваля стал известный российский актёр театра и кино Игорь Петренко. Он поговорил со студентами о роли кино в сохранении исторического наследия и подчеркнул, что в эпоху информационных искажений особенно важно передавать правдивые сведения о прошлом через кинематограф.

В рамках открытия Игорь Петренко и делегация встретились с ректором КНУ Докдурбеком Чонтоевым. Ректор отметил значимость фестиваля, подчеркнув, что мир во всём мире - важнейшая ценность для человечества, а 80-летие Великой Победы - это незыблемое историческое наследие. Он выразил благодарность гостям, отметив, что кино остаётся одним из самых сильных инструментов сохранения и популяризации исторической памяти.

Актёр Игорь Петренко, впервые посетивший Кыргызстан, поделился радостью от визита и подчеркнул, что университет должен быть не только центром знаний, но и пространством для развития искусства.

Фестиваль, внесший вклад в развитие кинематографа, укрепляет культурную платформу КНУ и создаёт условия для знакомства студентов с мировым опытом киноискусства.

Международный кинофестиваль "Миру - Мир!" продолжает выполнять свою миссию - сохранять историческое наследие, строить культурные мосты и поддерживать студенческое творчество.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452866
Теги:
вуз, кино, Россия, студенты, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  