Трамп сохраняет запрет на въезд граждан 19 стран перед ЧМ-2026

Администрация Дональда Трампа официально подтвердила, что указ 2025 года о запрете въезда граждан из 19 стран будет действовать и во время чемпионата мира по футболу 2026 года. Решение усилило политическую напряжённость вокруг турнира, который стартует через несколько месяцев.

Под запретом остаются граждане следующих стран: Афганистан, Мьянма, Чад, Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан, Ливия, Сомали, Сирия, Йемен и Северная Корея.

Хотя для игроков, тренеров и ограниченного числа официальных лиц предусмотрены исключения, тысячи болельщиков, журналистов и членов расширенных делегаций практически полностью лишены возможности получить визу.

Гаити и Иран - под особым ударом

Обе страны квалифицировались на ЧМ-2026. Болельщики Гаити, ожидавшие исторического возвращения команды на мировой форум, рискуют так и не увидеть матчи на американских стадионах.

Иранские граждане также столкнутся с почти гарантированным отказом в визах, что создаёт дополнительное дипломатическое напряжение.

Риски для команд

Под угрозой оказались технический и медицинский персонал: врачи, аналитики, физиотерапевты и другие специалисты. В федерациях опасаются, что отсутствие части ключевых сотрудников может повлиять на подготовку и выступление команд в матчах, которые пройдут в США.

Что делает FIFA

Организация пытается найти компромиссные решения. Обсуждаются:

расширение категории исключений для специалистов команд; перенос части логистики и штабной работы в Канаду или Мексику; переговоры о временных визовых послаблениях.

Пока ни один из вариантов не получил одобрения американской стороны.

С приближением чемпионата мира давление на организаторов растёт. Остаётся открытым вопрос, удастся ли сохранить принципы спортивной открытости на фоне жёстких политических ограничений.