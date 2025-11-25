Погода
Кыргызстан (U-17) уступил Пакистану на Кубке Азии AFC 2026

Сборная Кыргызстана по футболу (U-17) проиграла Пакистану со счётом 1:3 в матче группового этапа Кубка Азии U-17 24 ноября 2025 года. Игра состоялась на стадионе имени Д. Өмүрзакова в Бишкеке и началась в 19:00.

Пакистанская команда взяла инициативу в свои руки и реализовала большинство моментов, забив три гола, тогда как хозяева поля смогли ответить только одним точным ударом.

Это поражение значительно осложнило шансы Кыргызстана на выход из группы, и команде предстоит приложить максимум усилий в следующих матчах турнира.

Следующий матч сборной Кыргызстана U-17 запланирован на ближайшие дни в рамках группового этапа AFC U-17 Asian Cup 2026.


