С 1 марта в России вступают в силу новые правила досмотра грузов

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые правила досмотра грузов, которые обяжут экспедиторов проверять соответствие груза данным из договора, уведомлять клиентов за 1 час о несоответствиях и проводить досмотр с видеофиксацией

Правительство Российской Федерации утвердило новые правила досмотра грузов для экспедиторов. Постановление вступает в силу 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 марта 2032 года. Документ утверждает перечень организационных мер по выявлению запрещенных предметов и веществ, а также правила реализации этих мер.

Новый регламент обязывает экспедиторов проводить многоуровневую проверку грузов. Первым этапом становится контроль соответствия свойств груза заявленной информации. Экспедиторы должны проверять массу, объем, габариты и другие характеристики с использованием взвешивающих механизмов, измерительных приборов и визуального осмотра.

При обнаружении несоответствий экспедитор обязан в течение одного часа направить клиенту уведомление о необходимости вскрытия груза. В случае согласия клиента проводится досмотр визуальным способом или с применением рентгенотелевизионных установок. Если клиент отказывается от вскрытия, экспедитор проводит досмотр исключительно с использованием рентгеновского оборудования.

Особое внимание в правилах уделено выборочному досмотру, который применяется, если предыдущие меры не реализовывались. Такой досмотр проводится с обязательным использованием рентгенотелевизионных установок и фиксацией на видео. Экспедиторы также получают право привлекать специально обученных собак для одорологического контроля.

По результатам выборочного досмотра составляется подробный акт, содержащий информацию о проводившем осмотр лице, выявленных запрещенных предметах, дате и времени процедуры, а также реквизитах груза согласно договору транспортной экспедиции. Этот документ подписывает экспедитор или его уполномоченный представитель.

Новые требования затрагивают все этапы экспедиционной деятельности и вводят четкие временные рамки для взаимодействия с клиентами при возникновении вопросов к характеристикам грузов.

Напомним, Минтранс РФ разработал проект новых правил уведомительного порядка для транспортно-экспедиционной деятельности. Соответствующий проект постановления опубликован для общественного обсуждения, которое продлится до 5 декабря 2025 года. Документ определяет форму и формат уведомления, а также регламентирует процедуру формирования и ведения специального реестра экспедиторов.

Источник: logirus.ru