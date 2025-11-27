В Казахстане состоялся Международный форум поисковых отрядов стран СНГ

В Павлодаре (Казахстан) состоялся Международный форум поисковых отрядов стран СНГ, посвящённый 80-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне. Где наряду с волонтерами России, Молдовы, Беларуси, Казахстана, выступили и представители Поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш". Форум стал ярким символом нерушимого единства братских народов, связанных общей историей, общей судьбой и священной памятью о бессмертном подвиге защитников Отечества. Мероприятие прошло на площадке Инновационного Евразийского университета.

Организаторами мероприятия, продолжившими многолетнюю добрую традицию, выступили Павлодарский поисковый исследовательский отряд "Майдан жолы", и Высший колледж ИнЕУ., представительство Россотрудничества в Республике Казахстан (г. Усть-Каменогорск) под руководством Александра Дяченко.

Цель форума - интеграция поисково-патриотических организаций стран постсоветского пространства и активизация тесного сотрудничества в реализации совместных масштабных проектов, направленных на сохранение исторической памяти.

Участникам были представлены три масштабные выставки, проникнутые духом героизма, мужества и самопожертвования:

Художественная выставка "Вернисаж Музея Победы" (фонды Музея Победы, г. Москва) - глубинный диалог поколений через искусство, раскрывающий ключевые темы войны: героизм, подвиг, силу духа, веру и, конечно, Великую Победу.

Выставка моделей военной техники Второй мировой войны(коллекция Найда В. И., г. Павлодар) - ожившие страницы истории, позволяющие ощутить мощь, техническое совершенство и героизм советской боевой техники.

Выставка "Ты хочешь мира? Помни о войне!" (коллекция семьи Столяровых, г. Павлодар) - награды, редкие банкноты и монеты СССР 1930–1940-х годов, несущие живое дыхание эпохи.

Мероприятие началось с торжественного выноса Государственного флага Казахстана курсантами Военно-технической школы Министерства обороны Республики Казахстан. Прозвучал Государственный гимн. К участникам форума обратился Генеральный консул Российской Федерации Алан Александрович Хетагуров, после чего Форум перешёл к докладной части.

Выступили международные спикеры:

Петрович Алексей Владимирович - Глава Национального Комитета "Победа" (Республика Молдова);Жижиян Сергей Филиппович - директор Быховского районного историко-краеведческого музея, командир поискового отряда "Быховский рубеж" (Республика Беларусь);

Лаптева Светлана Валентиновна - координатор поискового движения Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш";

Кузнецова Анна Александровна - главный специалист отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления управления образования и воспитания департамента образования Администрации города Омска. (Российская Федерация).

Особое место в программе заняла трогательная церемония "Передача земли". По просьбе родственников красноармейца Джайбосенова Рахмана поисковики "Майдан жолы" установили место его гибели, уточнили данные и привезли горсть земли с братской могилы. Передача этой земли внучке героя, Кенжебаевой Акылзаде Айтжановне, стала символом неразрывной связи поколений, сыновнего долга и вечной памяти о павших воинах.

Важной частью программы стал показ документального фильма "Шумшу - последний бой", посвящённого подвигу Курильского десанта и событиям 18 августа 1945 года - одному из заключительных сражений Советско-японской войны. После просмотра фильма участники почтили память павших героев минутой молчания, отдавая дань уважения тем, кто ценой собственной жизни приблизил Великую Победу.

Затем состоялась торжественная передача военных экспонатов, поднятых на полевых экспедициях поискового отряда "Майдан жолы", в фонд Павлодарского областного историко-краеведческого музея имени Г. Н. Потанина. Экспонаты были переданы командиром отряда Александром Шитовым директору музея Арману Ержановичу Алиакпарову.

За значительный вклад в сохранение исторической памяти, развитие поискового движения и патриотическое воспитание молодёжи представители поискового отряда "Майдан жолы" были отмечены высокими наградами Российской Федерации. Командир отряда Александр Шитов, а также его заместители Нуркеш Магзумов и Айгуль Савруева получили благодарственные письма Первого заместителя Председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по науке и высшему образованию, члена Депутатской группы по связям с парламентом Республики Казахстан Олега Николаевича Смолина. Награды вручил Бекмагомбетов Жанат Ислямбекович - заместитель руководителя Аппарата Главы Омского района (Российская Федерация). Эта награда стала признанием их многолетнего, самоотверженного труда на благо сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне.

Докладчики Форума были также награждены благодарственными письмами Управления внутренней политики, Управления образования и Управления культуры Павлодарской области, что подчеркнуло значимость их вклада в укрепление духовно-нравственных ценностей и исторической преемственности.

Галина Николаевна Буймова, председатель Алтайского регионального отделения ООД "Поисковое движение России", отметила: "Мы делаем всё возможное, чтобы вернуть забытые имена и судьбы пропавших без вести. Когда-то Родина была единой, и, несмотря на то что сегодня мы живём в разных государствах, нас объединяет общее понимание: Победа единая, память единая. Мы обязаны сохранить память о наших предках, сражавшихся с нацизмом".

Бекмагомбетов Жанат Ислямбекович подчеркнул: "В Казахстане уделяется большое внимание увековечению памяти земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Это - наше общее достояние. Победа служит вечным примером единства, братства и героизма".

В Форуме приняли участие специалисты по военной истории, архивоведению и источниковедению, краеведы, общественные деятели, представители поисковых отрядов, курсанты военно-технической школы и курсанты МВД, воспитанники Павлодарского регионального центра поддержки детей, волонтеры Славянского Центра. Они обменялись опытом, представили методические разработки по установлению фронтовых судеб, обсудили проблемы и перспективы развития поискового движения. Форум укрепил международные связи поисковых организаций стран СНГ, став вкладом в общее дело сохранения правды о войне и памяти о Великой Победе.

Высокий уровень организации форума стал возможен благодаря профессионализму и слаженной работе директора Армангуль Умаровны Ташекеновой и её коллектива, чья самоотдача и ответственность обеспечили успешное проведение мероприятия.

Участники форума посетили мемориал "Погибшим в Великой Отечественной войне", почтили память павших минутой молчания и возложили цветы. Делегация также побывала в музее боевой славы, мемориальном дом-музее Д.П. Багаева, Дворце школьников им. М. М. Катаева и Доме Дружбы посетили музей А. Цветаевой (Ассамблея народа Казахстана).

Завершилась встреча обсуждением итогов архивно-исследовательской работы, определением планов дальнейшего сотрудничества и традиционной общей фотографией, ставшей символом единства и преемственности поколений.

Отдельные слова благодарности выражаются всем, кто оказал содействие в организации Форума: детской художественной школе (ул. Ак. Бектурова), рекламной и багетной мастерской ИП Пархоменко, Славянскому центру, Павлодарский Дом Географии, коллекционеру Столярову В.П., коллекционеру Найла В.И., а также за поддержку - Представительству Россотрудничества.

"Мы искренне надеемся и в дальнейшем рассчитываем на помощь и участие государственного сектора города и области в подобных значимых мероприятиях", - заявил Александр Шитов, командир Павлодарского поискового отряда "Майдан жолы.