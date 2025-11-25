"Мурас Юнайтед" объявил нового главного тренера и ассистента

Футбольный клуб "Мурас Юнайтед" представил нового руководящий состав на сезон 2025/2026. Главным тренером команды назначен Эдмар Галовский де Ласерда, а его ассистентом - Вячеслав Беляев.

Эдмар Галовский де Ласерда ранее работал в нескольких клубах Южной Америки и известен своей стратегической тактикой и вниманием к развитию молодых игроков. В "Мурас Юнайтед" он приходит с целью усилить команду, внедрить современную игровую философию и вывести клуб на новые позиции в Премьер-лиге Кыргызстана.

Вячеслав Беляев, опытный специалист по подготовке игроков и аналитике матчей, будет помогать главному тренеру в разработке тактики, проведении тренировочных сессий и индивидуальной работе с футболистами.

Клуб уже поздравил новых наставников в официальных соцсетях, пожелав удачи, энергии и успешной работы.

"Мы уверены, что с Эдмаром и Вячеславом команда сможет достичь новых высот, укрепить позиции в чемпионате и показывать зрелищный футбол для наших болельщиков", - заявили в пресс-службе клуба.

Следующий матч "Мурас Юнайтед" состоится 30 ноября против одного из лидеров Премьер-лиги, где новый тренерский штаб дебютирует на официальном уровне.