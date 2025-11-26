"У государств СНГ есть все, чтобы вывести легпром на новый уровень"

Итоги работы форума "Содружество моды" подвел Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.

"За три дня форум подтвердил своё главное предназначение - быть площадкой на пространстве Содружества, где государственная повестка, экономика, культура и технологии находят точки соприкосновения для развития легкой промышленности и креативных индустрий.

Сегодня перед нашими странами стоит задача не просто развивать эти отрасли, но и перевести их на новый технологический уровень, не забывая при этом о корнях, о том культурном наследии, которое мы бережно передаем от поколения к поколению", - сказал он.

По словам Дмитрия Кобицкого, у государств СНГ есть всё необходимое для реализации данной задачи: сильные художественные и ремесленные традиции, мощная производственная база, компетентные технологи и конструкторы, талантливые дизайнеры нового поколения и растущий интерес к национальным брендам внутри региона.

Особое внимание, считает Генеральный секретарь, необходимо уделять подготовке молодых специалистов.

"Мы увидели много талантливых начинающих специалистов в области креативных индустрий и легкой промышленности. Это поколение, которое уверенно работает с наследием, но мыслит глобально и технологично. Мы обязаны создавать условия для их развития - от конкурсов, грантов и стажировок до интеграции в производственные процессы", - добавил он.