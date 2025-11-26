Погода
"У государств СНГ есть все, чтобы вывести легпром на новый уровень"

- Светлана Лаптева
Итоги работы форума "Содружество моды" подвел Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.

"За три дня форум подтвердил своё главное предназначение - быть площадкой на пространстве Содружества, где государственная повестка, экономика, культура и технологии находят точки соприкосновения для развития легкой промышленности и креативных индустрий.

Сегодня перед нашими странами стоит задача не просто развивать эти отрасли, но и перевести их на новый технологический уровень, не забывая при этом о корнях, о том культурном наследии, которое мы бережно передаем от поколения к поколению", - сказал он.

По словам Дмитрия Кобицкого, у государств СНГ есть всё необходимое для реализации данной задачи: сильные художественные и ремесленные традиции, мощная производственная база, компетентные технологи и конструкторы, талантливые дизайнеры нового поколения и растущий интерес к национальным брендам внутри региона.

Особое внимание, считает Генеральный секретарь, необходимо уделять подготовке молодых специалистов.

"Мы увидели много талантливых начинающих специалистов в области креативных индустрий и легкой промышленности. Это поколение, которое уверенно работает с наследием, но мыслит глобально и технологично. Мы обязаны создавать условия для их развития - от конкурсов, грантов и стажировок до интеграции в производственные процессы", - добавил он.


