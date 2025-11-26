Россия объединяет небо, воду, и дороги в одну цифровую систему

Минтранс России утвердил дорожную карту по созданию единой системы идентификации для всего автономного транспорта. Проект, изначально ориентированный на беспилотную авиацию, теперь масштабируется на все виды транспорта – автомобильный, водный и специальный, такие как роверы, об этом на форуме "Транспортная неделя – 2025" рассказал Алексей Райкевич, генеральный директор АО "ЭРА-ГЛОНАСС".

Эксперт выделил два фундаментальных аспекта инициативы. Первый – обеспечение технологического суверенитета, чтобы в случае потенциальных конфликтов вся система автономного транспорта не была парализована. Второй – терминологический и концептуальный сдвиг. Райкевич считает термин "беспилотник" устаревшим, так как он часто подразумевает дистанционное управление человеком. Реальная экономическая эффективность, по его мнению, возникает там, где транспорт действует автономно. Зарубежные практики коммерческой эксплуатации, например, в авиации, уже допускают работу одного оператора-наблюдателя на 50 беспилотных воздушных судов, что подтверждает тенденцию к автономности.

Перспективы развития отрасли связаны с появлением гибридных видов транспорта, считает эксперт. Райкевич приводит пример: беспилотное судно может автономно перевозить груз по воде, экономя на инфраструктуре, а с него же может стартовать летательный аппарат вертолетного типа для доставки груза весом 100-200 кг в населенный пункт, удаленный от реки. Однако для реализации таких проектов необходима высокая скорость внедрения. Так как попытка повторить технологию семилетней давности к моменту ввода системы в эксплуатацию обернется отставанием уже на 15 лет. В современных условиях такое запаздывание недопустимо.

Практическим полигоном для отработки технологий стала беспилотная авиация. Выбор обусловлен масштабом: в реестре Росавиации зарегистрировано около 140 тысяч беспилотных воздушных судов, что позволяет быстро собирать данные и формировать модели угроз. В мае 2025 года в Калужской области успешно провели эксперимент по идентификации. Были синтегрированы несколько отечественных платформ, применены российские протоколы обмена данными и криптография по ГОСТ. Разработанное программно-аппаратное решение передавало данные в системы контроля неба, где легальные дроны маркировались зеленым цветом, а нарушители – красным, что позволяло антидрон-платформам принимать решения. При этом, как подчеркнул Райкевич, даже легальный беспилотник, пересекший установленный рубеж, подлежит нейтрализации.

На основе этого опыта была разработана единая система идентификации, которая объединяет данные всех видов наблюдения: первичной радиолокации, многопозиционных систем, традиционного автоматического зависимого наблюдения и информации от Госкорпорации по ОРВД (LR. Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации). Эти данные обогащаются и многократно перепроверяются. Теперь проект выходит на новый уровень: Минтранс утвердил дорожную карту по созданию единой системы идентификации для всего автономного транспорта, делая ее ведомственным проектом. Это означает, что идентификации подлежат все виды беспилотников – безэкипажные катера, автомобили и роверы.

Цифровая идентификация становится критически важным элементом безопасности. Райкевич иллюстрирует это на примере ровера, перевозящего пиццу: алгоритм, по которому дрон останавливается по сигналу человека в форме, уязвим – злоумышленник может легко его скопировать и похитить груз. Аналогичные риски существуют и для беспилотных автомобилей. Поэтому на первом этапе должна быть обеспечена возможность дистанционной проверки транспортного средства на дороге, а при возникновении подозрений – активация систем экстренного прекращения движения.

Эти задачи замыкаются на вопросах кибербезопасности и построения доверенной среды. Следующими шагами станет нормативное закрепление параметров системы и ее масштабирование. Ключевую роль в этом процессе сыграет формирование единых стандартов идентификации, которые будут сквозными для разных видов транспорта. Райкевич подчеркнул, что создание отдельных спутниковых группировок для морского, воздушного и автомобильного транспорта экономически нецелесообразно. Необходимо объединить системы контроля, управления, идентификации и экстренного реагирования на единой стандартизированной платформе. Такая система должна быть не только защищена от взлома, но и иметь резервирование, обеспечивая общую устойчивость.

Напомним, NATCAR прогнозирует кардинальную трансформацию рынка грузоперевозок в связи с внедрением беспилотных технологий. По мнению компании, высокая капиталоемкость этих процессов приведет к эволюции бизнес-моделей и появлению четырех новых форматов работы на транспорте. LR

Источник: logirus.ru