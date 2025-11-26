Гвардиола извинился за инцидент с оператором после поражения "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола выразил смущение и сожаление после инцидента с оператором камеры, произошедшего после поражения команды со счётом 2:1 от "Ньюкасла" в субботу на стадионе "Сент-Джеймс Парк".

После финального свистка Гвардиола, явно расстроенный результатом, подошёл к судье Сэму Барротту и полузащитнику "Ньюкасла" Бруно Гимарайншу. Во время эмоциональной перепалки наставник "Сити" ненадолго коснулся наушников оператора, что позже сам назвал ошибкой.

"Я извинился. Я чувствую себя смущённым, стыдно, когда это вижу. Мне это не нравится. Я извинился через секунду после инцидента. Я такой, какой есть… Я совершаю большие ошибки", - сказал Гвардиола. Он подчеркнул, что его действия были вызваны желанием защитить команду и клуб.

Поражение стало четвёртым в сезоне Премьер-лиги, оставив "Сити" на третьем месте, отставая от лидирующего "Арсенала" на семь очков. Гвардиола отметил, что команде нужно улучшать игру, но он сохраняет оптимизм: "Проиграв четыре игры из 12, нам нужно сильно прибавить… Математически возможно выиграть всё".

Наставник также прокомментировал столкновение с Гимарайншем, подчеркнув дружеские отношения: "Наши пути постоянно пересекаются, и у нас всегда хорошие отношения. Я эмоциональный человек, люблю говорить, жестикулировать".

"Сити" также выразил недовольство решением судьи по поводу потенциального пенальти с участием Фила Фодена и офсайда при голе Харви Барнса, принесшего победу "Ньюкаслу". Гвардиола отметил, что судья и VAR были полностью вовлечены в игру.

Следующий матч Гвардиолы в Лиге чемпионов станет его 100-м в карьере, когда "Сити" встретится с "Байером" из Леверкузена. В группе команда набрала 10 очков после четырёх матчей.