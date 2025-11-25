Погода
В Кемине задержан ранее судимый мужчина за мошенничество на Lalafo

Милиция Кеминского района задержала 26-летнего жителя региона К.А. ранее судимого за аналогичные преступления. Его подозревают в мошенничестве при продаже автомобиля на платформе Lalafo. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным следствия, К.А. выманил у жителя Токмока 67 000 сомов, пообещав продать автомобиль Volkswagen Passat. Потерпевший перевёл на электронный кошелёк "О деньги" сначала 27 000 сомов, затем ещё 40 000, после чего "продавец" перестал выходить на связь.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 "Мошенничество" УК КР. Подозреваемый задержан в порядке ст. 96 УПК КР и водворён в ИВС, после чего суд назначил домашний арест.

Милиция проверяет его возможную причастность к другим аналогичным преступлениям на территории Чуйской области.

Правоохранительные органы просят граждан, которые могли пострадать от действий этого лица, обратиться в ОВД Кеминского района или позвонить по телефонам: 0312 61-68-41, 0701 88-62-95.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452879
Теги:
задержание, Кеминский район, мошенничество, автомобили, соцсети
