Кыргызстан присоединился к Самаркандской декларации о защите дикой природы

Кыргызская Республика присоединилась к Самаркандской декларации и Плану действий по региональному сотрудничеству на 2026–2032 годы. Документы направлены на устойчивое использование ресурсов дикой фауны и флоры и усиление борьбы с незаконной торговлей редкими животными и растениями. Подписание состоялось 23 ноября 2025 года в Самарканде в рамках 20-й Конференции сторон Конвенции CITES. От Кыргызстана участие принял заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора А.М. Мусаев, сообщает пресс-служба Минприроды КР.

Декларацию подписали пять стран Центральной Азии - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Это стало важным шагом, подтверждающим общую приверженность государств региона сохранению биоразнообразия и развитию межгосударственного взаимодействия в сфере защиты дикой природы.

24 ноября А.М. Мусаев выступил на встрече международной организации TRAFFIC, где представил достижения Кыргызстана в реализации положений Конвенции CITES. Он подчеркнул готовность страны к дальнейшему углублению сотрудничества, включая развитие цифровых инструментов контроля и усиление мер по пресечению нелегальной торговли.

На полях конференции состоялись встречи заместителя министра с руководителями природоохранных ведомств стран Центральной Азии, Генеральным секретарем CITES и Генеральным директором TRAFFIC. Обсуждались перспективы укрепления региональных механизмов взаимодействия, запуск совместных проектов и развитие природоохранных инициатив.

Минприроды КР отмечает, что подписание Самаркандской декларации открывает новые возможности для координации действий, обмена информацией и объединения усилий по охране редких видов и обеспечению устойчивого управления природными ресурсами региона.