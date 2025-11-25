КФС отправил в отставку главного тренера Александра Бауэра

Юношеская сборная Кыргызстана по футболу (U-17) переживает кадровые изменения после неудачного старта в отборе Кубка Азии. Главный тренер команды, австрийский специалист Александр Бауэр, отправлен в отставку по итогам двух поражений, которые лишили сборную шансов на выход в финальную часть турнира.

Неудачный старт в квалификации

Сборная Кыргызстана провела два матча и оба проиграла:

Йемен - Кыргызстан: 2:0

Кыргызстан - Пакистан: 1:3

Обе игры выявили серьёзные проблемы в обороне и построении игры. Команда пропустила пять мячей за два матча и не смогла навязать соперникам равную борьбу. После поражения от Пакистана вопрос об отставке Бауэра был решён оперативно.

Изменения в штабе

Исполнять обязанности главного тренера теперь будет Анарбек Дарданович Ормомбеков, технический директор академии КФС. Он уже приступил к работе и проведёт ближайшие тренировки, а также будет руководить командой в оставшихся мероприятиях года.

Причины отставки

По данным источников в КФС, решение связано с:

отсутствием прогресса в игре, неудачной подготовкой к отбору, отсутствием результата, возможными внутренними конфликтами после матча с Йеменом.

Федерация начнёт поиски нового тренера после анализа выступления команды. Рассматриваются как иностранные, так и местные специалисты.

Несмотря на неудачную квалификацию, КФС планирует продолжить работу с молодёжными группами и укрепить систему подготовки юных футболистов по всей стране.

Ситуация стала важным сигналом о необходимости реформ и усиленного внимания к развитию молодёжного футбола.