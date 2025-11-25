Погода
Мыктыбек Оролбай уулу снова остался без бонуса $50 000

140  0
- Самуэль Деди Ирие
Кыргызстанский боец Мыктыбек Оролбай уулу вновь громко заявил о себе в UFC, одержав четвертую победу подряд, однако премию "Выступление вечера" он снова не получил. Турнир UFC Qatar состоялся в ночь на 23 ноября в Дохе и привлёк внимание болельщиков по всему миру.

Доминирующее выступление

Оролбай уулу провел поединок против опытного шведского бойца Джека Херманссона. С первых секунд кыргызстанец захватил инициативу, агрессивно прессинговал соперника и уже в середине первого раунда провёл точный удар в голову, отправив Херманссона в глубокий нокаут. Рефери сразу остановил бой, а комментаторы отметили мощь и точность удара.

Победа стала четвертой в карьере Оролбая уулу в UFC и второй подряд, добытой в первом раунде.

Почему бонус снова прошёл мимо

Несмотря на зрелищный нокаут, кыргызстанец не оказался среди бойцов, получивших бонусы $50 000. Премии за "Выступление вечера" были вручены Арману Царукяну, Валдо Кортес-Акосте, Киоджи Хоригучи и Люку Райли.

Это уже второй случай, когда Оролбай уулу, выиграв досрочно, остаётся без финансовой награды. После его предыдущего боя президент UFC публично раскритиковал кыргызстанца за то, что он не сделал вес, что, возможно, продолжает влиять на решения руководства.

Реакция и дальнейшие перспективы

Победа в Дохе укрепила позиции Мыктыбека в UFC. Болельщики выразили поддержку бойцу, а многие эксперты отметили, что при таком уровне выступлений бонусы - лишь вопрос времени.

Кыргызстанец продолжает стремительно набирать популярность, и его следующего поединка теперь ждут с ещё большим интересом.


Теги:
смешанные бои, Кыргызстан
