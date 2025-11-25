Кыргызстанские вольники - третьи на Играх исламской солидарности

Сборная Кыргызстана по вольной борьбе показала уверенное выступление на Играх исламской солидарности, которые прошли в Саудовской Аравии 20–21 ноября. Наши спортсмены заняли третье место в командном зачёте среди 22 стран-участниц.

В соревнованиях разыгрывались шесть комплектов медалей в олимпийских весовых категориях. Кыргызстан был представлен во всех весах и по итогам турнира набрал 81 очко, что позволило войти в тройку лучших команд.

Успешно выступили и борцы других дисциплин:

- сборная по греко-римской борьбе также стала третьей,

- женская сборная по борьбе заняла четвёртое место.

Кыргызстанские атлеты вновь подтвердили высокий уровень подготовки и конкурентоспособность на международной арене.