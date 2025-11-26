Погода
Очистители воздуха в Узбекистане освобождены от пошлин

- Светлана Лаптева
В Узбекистане бытовые очистители воздуха освобождены от таможенных пошлин (ранее ставка составляла 20%, но не менее $3). Решение принято на фоне ухудшения качества воздуха в Ташкенте и роста спроса на такие устройства. От пошлин также освобождены станции мониторинга и пылегазоочистные установки.

В Узбекистане расширен перечень экологического оборудования, ввоз которого освобождается от уплаты таможенных пошлин. Это предусмотрено указом президента Узбекистана о безотлагательных мерах по улучшению экологической ситуации в столице от 25 ноября.

Согласно документу, от таможенных платежей при ввозе освобождаются:

оборудование и приборы для специализированных экологических лабораторий (ТН ВЭД 9027);

автоматизированные малые станции мониторинга (ТН ВЭД 9027);

автоматические станции контроля выбросов (ТН ВЭД 9027);

автоматические наблюдательные посты (ТН ВЭД 9027);

пылегазоочистные установки (ТН ВЭД 8421);

локальные водоочистные сооружения (ТН ВЭД 8421);

бытовые воздухоочистители, ввозимые гражданами и предпринимателями (ТН ВЭД 8509 80).

Освобождение от пошлин должно удешевить бытовые очистители доступнее на фоне ухудшения экологической ситуации в Ташкенте и других городах. На сегодняшний день при ввозе очистителей установлена пошлина в 20%, но не менее 3 долларов за штуку. При этом оборудование для мониторинга качества воздуха и пылегазоочистные установки (ТН ВЭД 9027 и 8421) сегодня и так не облагаются пошлинами.

При этом увлажнители воздуха не включены в список.

В беседе с "Газетой" интернет-магазин Asaxiy сообщил, что с начала ноября спрос на воздухоочистители в Узбекистане стремительно увеличивается. По данным компании, продажи выросли в 3−4 раза. Из-за ажиотажа многие популярные модели, включая Xiaomi и часть линеек Philips, оказались в дефиците. Новые поставки ожидаются лишь во второй половине декабря. На фоне высокого спроса и нехватки устройств цены резко выросли.

"Газета" ранее сообщала, что импорт бытовых очистителей воздуха в Узбекистан за последние годы демонстрирует большой рост. Если в 2022 году в страну ввезли около 2000 устройств, в 2024-м - свыше 16 тысяч, а за неполный 2025-й - больше 18 тысяч.

Источник: gazeta.uz


