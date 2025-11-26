Не мечтать – а делать!

Именно с таким намерением пару лет назад "Кумтор Голд Компани" принялся за реализацию своего экологического проекта – запуску завода по переработке шин.

Завод, состоящий из двух цехов, расположен в известной каждому жителю Токмока промышленной зоне, где в советские годы работало несколько крупных промышленных предприятий, обеспечивавших горожан постоянной работой. Сейчас промзона городка постепенно оживает, местные власти совместно с предпринимателями пытается запустить новые производства.

Что же может завод по переработке шин? Прежде всего, предприятие заточено на переработку крупногабаритных шин от тяжелой карьерной, строительной и сельскохозяйственной техники. Из автомобильных шин, не поддающихся восстановлению, получают резиновую крошку – вторичное сырье для изготовления резиновой плитки, ковров, монолитных травмобезопасных покрытий детских и спортивных площадок.

Кроме того, здесь занимаются и восстановлением автомобильных покрышек, что имеет немалый экономический эффект. Первая партия восстановленных крупногабаритных шин была установлена на большегрузный самосвал Caterpillar 789С и проходит в настоящее время испытания на руднике Кумтор.

На днях завод в Токмоке, получив соответствующую лицензию, начал прием на утилизацию автомобильных покрышек от юридических лиц. Теперь такие крупные горнодобывающие предприятия, как KAZ Minerals PLC, ведущее разработку месторождения Бозымчак, или "Альянс Алтын", ведущее добычу золота на месторождении Джеруй, смогут на платной основе утилизировать накопившиеся за годы работы пришедшие в негодность автошины. Их примеру должны последовать также муниципальные автотранспортные предприятия, транспортно-логистические компании, угледобывающие предприятия, активно использующие грузовой автотранспорт в своей повседневной работе.

Сейчас, когда появилась возможность утилизировать, а не складировать тоннами использованные покрышки, нужно действовать. Каждый из нас, а особенно руководители предприятий, где в большом количестве годами хранятся бывшие в употреблении автошины, должны понимать, что покрышки сами по себе не утилизируются, в естественных природных условиях они могут столетиями лежать в земле, источая вредные вещества, портящие почву и воду.

Поэтому хватит складировать использованные автомобильные шины, которые копятся годами, образуя ненужный мусор, наносящий урон природе. Раньше да, не было возможности утилизировать покрышки. Но сейчас, когда такая возможность появилась, можно с легкостью избавиться от ненужного балласта, сдав старые покрышки на переработку на завод в городе Токмок, который может перерабатывать до 10 тыс тонн шин в год.

Такой шаг раз и навсегда избавит производственные помещения предприятий от хлама. Теперь не надо отдавать часть своей территории под склад автошин или еще хуже того, выкидывать под покровом темноты их в чистое поле, избавляясь тем самым от ненужной ноши. Утилизация – оптимальное решение вопроса. "Кумтор Голд Компани" специально реализовал проект по запуску завода по переработке шин с тем, чтобы у компаний появилась возможность утилизировать имеющийся запас пришедших в негодность автомобильных покрышек, внеся тем самым свой посильный вклад в сохранение окружающей среды и экологического равновесия.

Вообще, завод по переработке шин – уникальное предприятие, не имеющее аналогов в регионе Центральной Азии. Не будет преувеличением, если скажем, что нашей стране повезло с таким производством. Для того, чтобы сохранить прекрасную и неповторимую природу нашего края каждый из нас должен стремиться к увеличению процента переработки отходов, включая твердые бытовые отходы и отходы производства. Завод по переработке шин на деле помогает в реализации таких благих целей. Внеси и ты свой вклад в экологию, не оставайся в стороне!

Автор: Тимур Саралаев