"Новый год должен стать символом единства постсоветских государств"

Президент аналитического клуба "Сингулярис" Улан Адамалиев на международной конференции "Тенденции развития системы международных отношений и актуальные проблемы безопасности в современных реалиях" обратил внимание на новый смысл безопасности в современном мире.

По его словам, в быстро меняющемся мире, где политические кризисы и турбулентность становятся почти нормой, все чаще звучит мысль о том, что безопасность - это не только армия и геополитика. Это не границы и не силы сдерживания, а прежде всего состояние человека и общества.

"В новой реальности безопасность перестает быть исключительно военной категорией. Она становится вопросом смысла. Вопросом внутренней устойчивости человека и общества. Вопросом культурной опоры", - отметил эксперт.

По его словам, сегодня традицию празднования Нового года необходимо воспринимать как часть гуманитарной архитектуры безопасности и защищать как национальное достояние всех народов, проживающих в Кыргызстане, странах бывшего Советского Союза и мира.

"Культура - это не искусство как украшение жизни. Это то, что удерживает человечество от распада, когда рушатся системы и идеологии. Это память, язык, праздник, ритуал, традиция - все, что делает хаос переносимым", - сказал Адамалиев.

Он напоминает, что российская культура исторически сложилась как культура пограничья между Востоком и Западом, Севером и Югом, Европой и Азией.

"Она рождалась не в чистоте, а в смешении. Не в изоляции, а в диалоге. Именно поэтому ее глубинная тема не разделение, а поиск смысла единства", - говорит Адамалиев.

Он отмечает, что русская литература задала миру вопросы о совести, ответственности, боли и сострадании. Русская музыка научила слышать трагизм и надежду одновременно. Русская философия всегда стремилась увидеть в человеке не функцию, а душу.

"Есть еще одна форма культуры, самая простая и самая глубокая, и это праздник. К примеру, для меня Новый год - это не просто смена дат, а философский акт. Это коллективное согласие человечества с тем, что время можно начинать сначала. Что прошлое можно отпустить, что будущее можно вообразить. В советский период Новый год стал редким примером культурного универсализма, праздником, в котором вместе могли быть люди разных вер, языков и традиций. Это был общий ритуал надежды, доступный всем", - сказал спикер.

Сегодня, считает эксперт, значение таких символов только возрастает.

"В эпоху тревоги и разрыва связей значение таких символов не уменьшается, а возрастает. Поэтому поддержка новогодней традиции в постсоветском пространстве - это не политический проект, а цивилизационная практика сохранения единого гуманитарного поля. Это не про контроль, а про узнавание. Это не про власть, а про общую память. Это не про возврат назад, а про сохранение точки сборки человечности в ускоряющемся мире.

Когда мир становится хрупким, смысл безопасности меняется. Смыслом безопасности становится не сила, а способность оставаться людьми. Когда системы трещат, человека удерживает не страх, а традиция. И в такие моменты человечество спасает простое действие - собраться вместе и поверить, что новый год принесет не разрушение, а надежду", - добавил Адамалиев.

Он уверен, что международные отношения требуют нового основания и не только договоров, но и смыслов:

"Один из самых простых и сильных смыслов - это общая надежда на будущее. Именно поэтому культурные символы, такие как Новый год, могут и должны рассматриваться как часть гуманитарной архитектуры безопасности и пространства исторического единения народов. Новый год сохраняет уникальный потенциал. Это праздник, не связанный с политическими границами, но связанный с общими воспоминаниями, семейными традициями, ожиданием перемен и верой в будущее. Новый год - это символ антимракобесия. Это праздник света против тьмы, знания против страха, радости против озлобленности, будущего против застывшего прошлого. Елка со звездой - это образ не идеологии, а света в холодное и темное время года, символ того, что даже в самой длинной ночи есть обещание утреннего света".

Поэтому, говорит Адамалиев, важно рассматривать развитие новогодних традиций в постсоветских странах не просто как элемент культуры, а как ресурс цивилизационного единения, основанный на добровольно разделяемых ценностях общей памяти, взаимного уважения и культурной преемственности.

"Это не попытка унифицировать, а создание пространства общей символики - "символики мира, будущего, семьи и надежды". Такой подход может стать частью гуманитарной стратегии государств, укрепляющей доверие и снижающей конфликтность. Таким образом, в условиях нестабильного и тревожного мира культура становится не вспомогательным, а стратегическим фактором безопасности. А Новый год - простым, но мощным символом способности народов сохранить единство перед лицом глобальной неопределенности", - подытожил Улан Адамалиев.