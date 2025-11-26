Золото и 13 бронз Кыргызстана на ЧМ по тогуз коргоолу в Алматы

В Алматы завершился второй чемпионат мира по тогуз коргоолу среди юношей и девушек, сообщает федерация этого вида спорта. В соревнованиях приняли участие 180 спортсменов из 21 страны, что превысило показатели первого чемпионата 2023 года.

Турнир проходил в трёх дисциплинах, требующих разной скорости мышления и стратегии. Кыргызстан был представлен 24 спортсменами из семи областей.

Единственную золотую медаль для страны выиграла Упол Абдымомунова в категории U-15 (стандарт). Кроме того, кыргызстанские спортсмены завоевали 13 бронзовых медалей.