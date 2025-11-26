Погода
В Каркыра строят новый туристический центр на 200 мест

В Тюпском районе на джайлоо Каркыра началось строительство современного туристического центра, сообщает Фонд развития Иссык-Куля. Проект предусматривает 19 корпусов общей вместимостью 200 человек, административное здание, столовую, конференц-зал, развлекательные объекты и медицинские помещения.

Местный предприниматель, предложивший проект, получил поддержку в виде беспроцентного кредита на 15 млн сомов от фонда. Ожидается, что центр создаст новые рабочие места и обеспечит комфортный отдых для жителей региона и иностранных туристов. Первый транш уже профинансирован, строительные работы ведутся.


Иссык-Кульская область, строительство
