Адилет Жапаркулов принес Кыргызстану первое золото Сурдлимпийских игр

Адилет Жапаркулов стал первым в истории Кыргызстана чемпионом Сурдлимпийских игр по вольной борьбе, завоевав золото XXV Летних Сурдлимпийских игр в Токио (Япония) в весовой категории до 74 кг.

Спортсмен начал соревнования 23 ноября с поединка 1/8 финала, победив казахстанского борца Тургынбая Гассыра со счётом 3:1. В четвертьфинале он одолел белорусского спортсмена Алексея Колесника (7:2), а в полуфинале обыграл украинца Дениса Трехубенко со счётом 5:2.

В финале 24 ноября Жапаркулов уверенно победил иранского спортсмена Аболфаси Зохреванда со счётом 3:0, обеспечив историческую победу для Кыргызстана. Эта медаль стала первой для страны не только в вольной борьбе, но и в целом на Сурдлимпийских играх.