В Кыргызстане стартовал прием заявок на бесплатное обучение в вузы России

До 15 декабря продолжается прием документов на бесплатное обучение в российских вузах по квотам Правительства России на 2026/27 учебный год. Кыргызстану выделено 700 бюджетных мест, то есть обучение для студентов будет полностью бесплатным.

Подать заявку могут как выпускники школ, претендующие на программы бакалавриата и специалитета, так и выпускники вузов, которые хотят поступить в магистратуру, аспирантуру, ординатуру, ассистентуру-стажировку или пройти повышение квалификации.

Преимущества поступления по квотам:

участие в конкурсе бесплатно, в том числе консультации и тестирования; подача документов полностью онлайн через сайт education-in-russia.com; онлайн-тестирование для выпускников школ и колледжей; не требуется сдача ОРТ или ЕГЭ; можно выбрать сразу до шести вузов; доступно более 450 вузов и почти все гражданские специальности.

Набор ведется на технические, инженерные, творческие, социально-гуманитарные, педагогические, медицинские, сельскохозяйственные и другие направления.

Желающим поступить необходимо зарегистрироваться на сайте education-in-russia.com, выбрать уровень образования и специальность и загрузить необходимые документы. Здесь же представлена подробная информация о вузах, программах и городах.

Дополнительные сведения доступны на сайте образовательного отдела Русского дома в Бишкеке (uchebarf.kg) и в социальных сетях представительства Россотрудничества в КР (taplink.cc/rushouse_bishkek).