В Кыргызстане стартовал прием заявок на бесплатное обучение в вузы России

До 15 декабря продолжается прием документов на бесплатное обучение в российских вузах по квотам Правительства России на 2026/27 учебный год. Кыргызстану выделено 700 бюджетных мест, то есть обучение для студентов будет полностью бесплатным.
Подать заявку могут как выпускники школ, претендующие на программы бакалавриата и специалитета, так и выпускники вузов, которые хотят поступить в магистратуру, аспирантуру, ординатуру, ассистентуру-стажировку или пройти повышение квалификации.
Преимущества поступления по квотам:
Набор ведется на технические, инженерные, творческие, социально-гуманитарные, педагогические, медицинские, сельскохозяйственные и другие направления.
Желающим поступить необходимо зарегистрироваться на сайте education-in-russia.com, выбрать уровень образования и специальность и загрузить необходимые документы. Здесь же представлена подробная информация о вузах, программах и городах.
Дополнительные сведения доступны на сайте образовательного отдела Русского дома в Бишкеке (uchebarf.kg) и в социальных сетях представительства Россотрудничества в КР (taplink.cc/rushouse_bishkek).