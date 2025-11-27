Олимпиада PROD приглашает к участию старшеклассников со всех стран

Первая международная олимпиада по промышленной разработке для старшеклассников PROD впервые приглашает к участию англоговорящих школьников 8-12 классов из всех стран мира.

Промышленная разработка - это создание программ или технологий, которые разрабатывают большие команды специалистов в крупнейших мировых ИТ-компаниях.

PROD - первая в мире олимпиада для школьников, где старшеклассники могут познакомиться с реальными бизнес-задачами от крупных технологичных компаний, изучить программные системы и автоматизацию бизнес-процессов, а также разработать собственные приложения и сервисы, которые помогают организациям повышать эффективность и оптимизировать затраты. Участие в олимпиаде позволит школьникам понять, как работают лидеры индустрии и в будущем эффективно работать с вызовами бизнеса.

Международная олимпиада PROD позволит старшеклассникам со всего мира погрузиться в перспективную ИТ-сферу еще до поступления в вуз и выбрать свою профессиональную траекторию. Ученики смогут развить практические навыки, получить ценные знания от лидеров индустрии, получить опыт работы в командах и взаимодействия с школьниками из разных стран.

Все этапы международной олимпиады PROD, кроме заключительного, проходят онлайн, что позволяет школьникам из любой точки мира участвовать в соревновании. Финалисты будут приглашены в Москву для участия в заключительном командном туре - расходы на питание и проживание организаторы олимпиады возьмут на себя.

Олимпиаду проводят ведущие российские организации и академическое сообщество:

● Центральный университет - один из лидеров практикоориентированного образования, который входит в число лучших вузов России;

● Группа "Т-Технологии" - один из основателей мирового финтеха, одна из крупнейших финансовых онлайн-экосистем мира;

● Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ (Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" - один из крупнейших университетов России).

Участники получат возможность поработать под руководством опытных ИТ-специалистов, построивших сферу финтеха в России и во многом в мире. Группа "Т-Технологии", в основе которой лежит цифровая экосистема крупнейшего онлайн-банка России, развивает мобильные и цифровые сервисы, являющиеся бенчмарками как на российском рынке, так и на международной арене. Команды будут разрабатывать проект под руководством профессиональных менторов, которые работают в группе "Т-Технологии" и ежедневно разрабатывают сервисы, опережающие по технологичности и эффективности продукты конкурентов со всего мира.

Регистрация продлится до 2 декабря на сайте международной олимпиады по промышленной разработке для школьников https://prodcontest.com/eng/worldwide. Для участия в ней не обязательно иметь глубокие навыки в программировании, достаточно логики и знания базовой программы по информатике.

Олимпиада PROD пройдет в этом году в третий раз, но впервые приобретет интернациональный характер и будет доступна старшеклассникам со всего мира на двух языках: английском и русском.

В 2024 году на олимпиаду было подано более 10 000 заявок, отбор прошли более 4 тысяч русскоязычных школьников со всей России и 23 стран мира, включая Великобританию, Германию, Францию, Канаду, Китай и даже Перу. В финале в Москве встретились 235 старшеклассников из 49 регионов России и из Беларуси. Из них 57 человек стали победителями и призерами олимпиады.

Олимпиада пройдет в несколько этапов, на каждом из них участников поддержат ведущие преподаватели и эксперты Центрального университета, группы "Т-Технологии" и НИУ ВШЭ:

● 5-8 декабря: первый отборочный этап - тестирование на знание основ математики и программирования;

● 15-25 января: второй отборочный этап - решение кейса по одному или нескольким трекам: фронтенд, бэкенд, мобильная разработка и новое направление - MLOps-инжиниринг. На этом этапе принять участие смогут: победители и призеры первого этапа этого года и второго этапа прошлого года, а также победители прошедших хакатонов PROD;

● 12-24 февраля: индивидуальный тур заключительного этапа - самостоятельная разработка небольшого проекта по заданию олимпиады;

● 13-17 марта: командный тур заключительного этапа - защита проекта, разработанного под руководством менторов в лице опытных разработчиков, перед жюри вместе с командой;

● 18 марта: церемония награждения победителей в Москве.

Победители и призеры олимпиады получат:

● Russian Language & Cultural Linguistics Programme - бесплатные курсы по русскому языку для участников из зарубежных стран - он станет доступен по окончании школы и достижении 18 лет;

● Возможность бесплатно поступить в один из лучших вузов России - Центральный университет или получить скидку на обучение по программе "Дизайн и разработка информационных продуктов", а также на других платных программах факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ;

● Упрощенный отбор на стажировку в группе "Т-Технологии";

● Брендированный мерч олимпиады PROD.

Центральный университет - российский вуз нового типа, внедряющий STEM-подход (Science, Technology, Engineering and Mathematics) в высшее образование. Это практикоориентированный университет, созданный в партнерстве с более чем 60 крупнейшими организациями страны. Центральный университет входит в число лучших вузов России и топ-10 самых сложных университетов для поступления. Центральный университет трижды привел к победе школьные сборные страны на мировых олимпиадах: в 2024 и 2025 годах на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI), а также на Международной олимпиаде по кибербезопасности (ICO) в 2025 году. Сборные страны показали высочайший уровень подготовки.

Группа "Т-Технологии" - технологическая компания, развивающая экосистему финансовых и лайфстайл услуг для частных лиц и бизнеса через мобильные приложения и цифровые сервисы. В основе экосистемы лежит один из крупнейших в мире онлайн-банков с 53 млн клиентов.