Погода
$ 87.30 - 87.58
€ 100.00 - 101.00

Олимпиада PROD приглашает к участию старшеклассников со всех стран

215  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первая международная олимпиада по промышленной разработке для старшеклассников PROD впервые приглашает к участию англоговорящих школьников 8-12 классов из всех стран мира.

Промышленная разработка - это создание программ или технологий, которые разрабатывают большие команды специалистов в крупнейших мировых ИТ-компаниях.

PROD - первая в мире олимпиада для школьников, где старшеклассники могут познакомиться с реальными бизнес-задачами от крупных технологичных компаний, изучить программные системы и автоматизацию бизнес-процессов, а также разработать собственные приложения и сервисы, которые помогают организациям повышать эффективность и оптимизировать затраты. Участие в олимпиаде позволит школьникам понять, как работают лидеры индустрии и в будущем эффективно работать с вызовами бизнеса.

Международная олимпиада PROD позволит старшеклассникам со всего мира погрузиться в перспективную ИТ-сферу еще до поступления в вуз и выбрать свою профессиональную траекторию. Ученики смогут развить практические навыки, получить ценные знания от лидеров индустрии, получить опыт работы в командах и взаимодействия с школьниками из разных стран.

Все этапы международной олимпиады PROD, кроме заключительного, проходят онлайн, что позволяет школьникам из любой точки мира участвовать в соревновании. Финалисты будут приглашены в Москву для участия в заключительном командном туре - расходы на питание и проживание организаторы олимпиады возьмут на себя.

Олимпиаду проводят ведущие российские организации и академическое сообщество:

● Центральный университет - один из лидеров практикоориентированного образования, который входит в число лучших вузов России;

● Группа "Т-Технологии" - один из основателей мирового финтеха, одна из крупнейших финансовых онлайн-экосистем мира;

● Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ (Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" - один из крупнейших университетов России).

Участники получат возможность поработать под руководством опытных ИТ-специалистов, построивших сферу финтеха в России и во многом в мире. Группа "Т-Технологии", в основе которой лежит цифровая экосистема крупнейшего онлайн-банка России, развивает мобильные и цифровые сервисы, являющиеся бенчмарками как на российском рынке, так и на международной арене. Команды будут разрабатывать проект под руководством профессиональных менторов, которые работают в группе "Т-Технологии" и ежедневно разрабатывают сервисы, опережающие по технологичности и эффективности продукты конкурентов со всего мира.

Регистрация продлится до 2 декабря на сайте международной олимпиады по промышленной разработке для школьников https://prodcontest.com/eng/worldwide. Для участия в ней не обязательно иметь глубокие навыки в программировании, достаточно логики и знания базовой программы по информатике.

Олимпиада PROD пройдет в этом году в третий раз, но впервые приобретет интернациональный характер и будет доступна старшеклассникам со всего мира на двух языках: английском и русском.

В 2024 году на олимпиаду было подано более 10 000 заявок, отбор прошли более 4 тысяч русскоязычных школьников со всей России и 23 стран мира, включая Великобританию, Германию, Францию, Канаду, Китай и даже Перу. В финале в Москве встретились 235 старшеклассников из 49 регионов России и из Беларуси. Из них 57 человек стали победителями и призерами олимпиады.

Олимпиада пройдет в несколько этапов, на каждом из них участников поддержат ведущие преподаватели и эксперты Центрального университета, группы "Т-Технологии" и НИУ ВШЭ:

5-8 декабря: первый отборочный этап - тестирование на знание основ математики и программирования;

15-25 января: второй отборочный этап - решение кейса по одному или нескольким трекам: фронтенд, бэкенд, мобильная разработка и новое направление - MLOps-инжиниринг. На этом этапе принять участие смогут: победители и призеры первого этапа этого года и второго этапа прошлого года, а также победители прошедших хакатонов PROD;

12-24 февраля: индивидуальный тур заключительного этапа - самостоятельная разработка небольшого проекта по заданию олимпиады;

13-17 марта: командный тур заключительного этапа - защита проекта, разработанного под руководством менторов в лице опытных разработчиков, перед жюри вместе с командой;

18 марта: церемония награждения победителей в Москве.

Победители и призеры олимпиады получат:

● Russian Language & Cultural Linguistics Programme - бесплатные курсы по русскому языку для участников из зарубежных стран - он станет доступен по окончании школы и достижении 18 лет;

● Возможность бесплатно поступить в один из лучших вузов России - Центральный университет или получить скидку на обучение по программе "Дизайн и разработка информационных продуктов", а также на других платных программах факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ;

● Упрощенный отбор на стажировку в группе "Т-Технологии";

● Брендированный мерч олимпиады PROD.

Центральный университет - российский вуз нового типа, внедряющий STEM-подход (Science, Technology, Engineering and Mathematics) в высшее образование. Это практикоориентированный университет, созданный в партнерстве с более чем 60 крупнейшими организациями страны. Центральный университет входит в число лучших вузов России и топ-10 самых сложных университетов для поступления. Центральный университет трижды привел к победе школьные сборные страны на мировых олимпиадах: в 2024 и 2025 годах на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI), а также на Международной олимпиаде по кибербезопасности (ICO) в 2025 году. Сборные страны показали высочайший уровень подготовки.

Группа "Т-Технологии" - технологическая компания, развивающая экосистему финансовых и лайфстайл услуг для частных лиц и бизнеса через мобильные приложения и цифровые сервисы. В основе экосистемы лежит один из крупнейших в мире онлайн-банков с 53 млн клиентов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452903
Теги:
вуз, студенты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  