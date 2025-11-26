Погода
Кыргызстанские таэквондисты успешно выступили на турнире в Ташкенте

В Ташкенте (Узбекистан) прошёл Международный турнир по таэквондо ITF, собравший более 1500 спортсменов из восьми стран, включая Кыргызстан.

Сборную Кыргызстана представляли 63 спортсмена под руководством президента Федерации Нурисы Мамбеталиевой и тренеров Чингиза Акылбекова, Артема Прибыткова, Сабыра Чубакова, Мамеда Мажидова и Бека Кылычбекова. Турнир включал туль, спарринг, вирек, спецтехнику и командные поединки.

По итогам соревнований кыргызстанцы завоевали медали всех трёх категорий: золотые, серебряные и бронзовые. В числе победителей - Ким Артур, Хегай София, Сивко Даниил, Андреева Елена, Жыргалбаев Ясиин и другие.

В общекомандном зачёте Кыргызстан занял третье место, уступив Узбекистану и России, подтвердив высокий уровень подготовки своих спортсменов.


Теги:
таэквондо, Кыргызстан
