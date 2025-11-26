Путин: Российско-кыргызское сотрудничество охватывает все ключевые сферы

Президент России Владимир Путин, выступая в Бишкеке, заявил, что Россия придаёт большое значение визиту в Кыргызстан, который проходит накануне заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ. Он подчеркнул, что Москва высоко ценит работу Кыргызстана в ходе председательства в организации и готовится принять эстафету в 2026 году.

Путин отметил, что российско-кыргызские отношения стратегического партнёрства и союзничества успешно развиваются на основе взаимного уважения и учёта интересов друг друга, что закреплено в базовом Договоре о дружбе и сотрудничестве. Он подчеркнул, что ключевые вопросы двустороннего взаимодействия находятся на их личном контроле вместе с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. До конца года лидеры вновь встретятся в России на заседании Высшего Евразийского экономического совета и традиционной предновогодней встрече глав стран СНГ.

Глава России сообщил, что к подписанию подготовлено программное совместное заявление об углублении союзнических отношений и стратегического партнёрства. В документе сформулированы основные задачи дальнейшего укрепления сотрудничества по всем ключевым направлениям. Также будет подписан пакет межправительственных и межведомственных соглашений в торгово-экономической, образовательной, миграционной и других сферах.

Путин отметил, что Россия остаётся ведущим торгово-экономическим партнёром Кыргызстана. В 2023 году товарооборот вырос на 13,6% и достиг рекордных $4,1 млрд, а за январь–сентябрь текущего года прибавил ещё 17%. Он подчеркнул, что 97% всех взаимных платежей уже совершаются в национальных валютах, и стороны прорабатывают новые механизмы расчётов.

Продолжая экономическую тему, Путин сообщил, что объём российских инвестиций в экономику Кыргызстана приблизился к $2 млрд. На территории республики действуют около 1,7 тысячи предприятий с российским участием. Он отметил, что такое доверие инвесторов связано с усилиями руководства Кыргызстана и положительной динамикой внутренней политики.

Особое внимание российский президент уделил энергетическому сотрудничеству. Российские нефтегазовые компании продолжают обеспечивать Кыргызстан нефтепродуктами. Президент также отметил большие перспективы взаимодействия в сфере мирного атома, а также в строительстве солнечных и ветровых электростанций и развитии цифровой экономики.

Путин подчеркнул значимость межрегионального взаимодействия: в нём участвуют более 80 субъектов Российской Федерации и все семь областей Кыргызстана. Регулярно проводятся двусторонние конференции регионов, что позволяет расширять кооперацию и обмениваться опытом.

Говоря о гуманитарных связях, президент России отметил, что в октябре 2024 года успешно прошли Дни культуры Кыргызстана в России, а осенью текущего года Дни культуры России в Кыргызстане. Он выразил благодарность кыргызскому руководству за внимание к вопросам поддержки русского языка, имеющего статус официального в стране. Путин напомнил, что в 2023 году началось строительство девяти школ с обучением на русском языке, первые три планируется открыть к 1 сентября 2027 года. В рамках программы "Российский учитель за рубежом" в 42 школах Кыргызстана работают 157 российских преподавателей.

Особое место в речи Путин уделил вопросам безопасности. Он подчеркнул, что размещённая в Кыргызстане объединённая российская военная база является важным фактором региональной стабильности. Москва и Бишкек выступают с согласованных позиций в международных организациях ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ООН. Россия намерена тесно сотрудничать с Кыргызстаном и в период его председательства в ШОС, начавшегося в сентябре.