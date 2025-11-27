Джон Джонс посетил Грозный и встретился с Рамзаном Кадыровым

Экс-чемпион UFC Джон Джонс посетил Грозный, где встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. О визите американского бойца чеченский лидер сообщил в своих соцсетях.

Кадыров отметил, что Джонс активно делился впечатлениями о городе и рассказывал, что его удивило в первые часы пребывания. Для гостя подготовили насыщенную программу, включающую посещение знаковых мест Чечни.

В опубликованном видео Кадыров и Джонс в шутливой форме устроили небольшой спарринг, а позже американец попробовал исполнить лезгинку за праздничным столом.

Глава Чечни подчеркнул, что несмотря на прошедшие годы, Джонс остаётся одной из самых ярких фигур мирового ММА. Он поблагодарил спортсмена за визит.

Ранее сообщалось, что Джон Джонс приобрёл квартиру в Грозном.