Россотрудничество приглашает принять участие в "Географическом диктанте"

30 ноября в 12:00 часов в городах и селах Кыргызстана состоится просветительская акция "Географический диктант". В этом году диктант пройдет в одиннадцатый раз! Принять участие в акции может любой желающий, кому интересна география. Участникам предстоит ответить на 40 вопросов, связанных с самыми разными направлениями географии.

В Кыргызстане акция пройдет в Бишкеке, Канте, Караколе, Манасе, Нарыне, Оше и селе Нижневосточное Чуйской области.

Посмотреть все площадки можно по ссылке https://dictant.rgo.ru/geography_world?country_selective=KG.

По традиции площадками диктанта станут Русские дома в Бишкеке и Оше. Начало сбора участников на площадках Русских домов - 11:00 часов.

Русский дом в Бишкеке приглашает всех желающих написать Географический диктант, для участия просим зарегистрироваться по ссылке https://forms.yandex.ru/u/691eefddeb6146001755d486.

Проверьте свои знания по географии!

Организатором акции является Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество". Подробности об акции и задания прошлых лет вы сможете найти на сайте dictant.rgo.ruроверьте свои знания по географии!

Организатором акции является Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество". Подробности об акции и задания прошлых лет вы сможете найти на сайте dictant.rgo.ru.