Погода
$ 87.30 - 87.58
€ 100.00 - 101.00

Россотрудничество приглашает принять участие в "Географическом диктанте"

155  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

30 ноября в 12:00 часов в городах и селах Кыргызстана состоится просветительская акция "Географический диктант". В этом году диктант пройдет в одиннадцатый раз! Принять участие в акции может любой желающий, кому интересна география. Участникам предстоит ответить на 40 вопросов, связанных с самыми разными направлениями географии.

В Кыргызстане акция пройдет в Бишкеке, Канте, Караколе, Манасе, Нарыне, Оше и селе Нижневосточное Чуйской области.

Посмотреть все площадки можно по ссылке https://dictant.rgo.ru/geography_world?country_selective=KG.

По традиции площадками диктанта станут Русские дома в Бишкеке и Оше. Начало сбора участников на площадках Русских домов - 11:00 часов.

Русский дом в Бишкеке приглашает всех желающих написать Географический диктант, для участия просим зарегистрироваться по ссылке https://forms.yandex.ru/u/691eefddeb6146001755d486.

Проверьте свои знания по географии!

Организатором акции является Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество". Подробности об акции и задания прошлых лет вы сможете найти на сайте dictant.rgo.ruроверьте свои знания по географии!

Организатором акции является Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество". Подробности об акции и задания прошлых лет вы сможете найти на сайте dictant.rgo.ru.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452914
Теги:
русский язык, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  