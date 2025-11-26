ОсОО "Алтынкен" объявляет конкурс на транспортные услуги

ОсОО "Алтынкен" сообщает о начале конкурсного отбора организаций для оказания услуг по перевозке золотосодержащего концентрата железнодорожным транспортом. Компании, заинтересованные в сотрудничестве, приглашаются к участию в процедуре и подаче полного пакета документов в установленный срок.
Перевозка золотосодержащего концентрата по железной дороге.
Маршруты:
Требования к исполнителю: 60–75 вагонов в месяц, годовой объём - 35 000 СМТ.
Срок приёма документов: до 10 декабря 2025 года.
Заявку на сотрудничество и комплект обязательных документов (свидетельство о регистрации/патент, устав, действующие разрешения и сертификаты, справка из УГНС и другие подтверждающие материалы) необходимо предоставить в ОсОО "Алтынкен" до окончания срока подачи.