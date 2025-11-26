Погода
ОсОО "Алтынкен" объявляет конкурс на транспортные услуги

ОсОО "Алтынкен" сообщает о начале конкурсного отбора организаций для оказания услуг по перевозке золотосодержащего концентрата железнодорожным транспортом. Компании, заинтересованные в сотрудничестве, приглашаются к участию в процедуре и подаче полного пакета документов в установленный срок.

1. Наименование услуги

Перевозка золотосодержащего концентрата по железной дороге.

Маршруты:

  1. ж/д станция Быстровка (Кыргызская Республика) - Оскемен-1 (Республика Казахстан)
  2. ж/д станция Быстровка (Кыргызская Республика) - Балхаш-1 (Республика Казахстан)

Требования к исполнителю: 60–75 вагонов в месяц, годовой объём - 35 000 СМТ.

Срок приёма документов: до 10 декабря 2025 года.

2. Порядок подачи документов

Заявку на сотрудничество и комплект обязательных документов (свидетельство о регистрации/патент, устав, действующие разрешения и сертификаты, справка из УГНС и другие подтверждающие материалы) необходимо предоставить в ОсОО "Алтынкен" до окончания срока подачи.

3. Консультации и вопросы

  1. По всем уточняющим вопросам можно обращаться в Управление снабжения ОсОО "Алтынкен" в рабочее время: с 08:00 до 17:00.
  2. Адрес для отправки документов:atkbjyx@gmail.com
  3. Контактный телефон: (+996 708) 001 007 (Калыс)


URL: https://www.vb.kg/452917
Теги:
грузоперевозки, золото, тендер, PR
