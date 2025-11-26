Погода
При задержании сотрудник ОВД Оша пытался выбросить деньги в туалет

ГУ ГКНБ совместно с ОВР СВР МВД КР по городу Ош и Ошской области 22 ноября 2025 года с поличным при получении вымогаемой взятки в размере 300 тысяч сомов задержаны сотрудники ОВД М.Ж.А. и С.А.Ш..

"Следствием установлено, что инспектор по разрешительной системе СОБ ОВД Араванского района, подполковник милиции М.Ж.А. совместно со следователем следственной службы ОВД Ноокатского района майором милиции С.А.Ш. вымогали у гражданки денежные средства в размере 300 тысяч сомов за содействие в положительном решении доследственной проверки, находившейся в производстве последнего.

При задержании один из подозреваемых попытался оказать сопротивление и уничтожить денежные средства, выбросив часть денег в туалет.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по документированию всех обстоятельств дела и выявлению иных лиц возможно причастных к данному преступлению.

Задержанные водворены в ИВС ГКНБ КР".


ГКНБ, задержание, Ошская область, Кыргызстан, милиция
