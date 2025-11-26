Путин: Символично, что в КР начал вещать новый телеканал "Номад ТВ"

Не может не радовать, что в Кыргызстане совместно с Россией повсеместно и свободно используется русский язык, по Конституции имеющий статус официального.Об этом в ходе двусторонней встречи с президентом КР Садыром Жапаровым сообщил президент РФ Владимир Путин.

Он почеркнул, что РФ высоко ценит его применение в различных сферах жизни и поддерживается руководством республики.

"Символично, что накануне нашего визита в Бишкеке был открыт Евразийский центр русского языка и культуры, а также начал вещать в Кыргызстане новый телевизионный канал на русском языке "Номад ТВ".

Напомним, сегодня состоялась встреча глав государств КР и РФ. Ее итогом стало подписание документа об углублении еще большего сотрудничества между нашими странами.