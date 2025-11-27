Погода
Китайские компании возведут в Казахстане три мусоросжигающих завода

Казахстан подписал соглашение с китайскими инвесторами на строительство трех мусоросжигающих заводов в Астане, Алматы и Шымкенте. Объем инвестиций составит 293 млрд тенге, а строительство займет два года, сообщил во вторник в ходе заседания правительства и. о. министра экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев.

"В целях утилизации неперерабатываемой фракций отходов планируется строительство трех мусоросжигательных заводов в городах Астана, Алматы и Шымкент. В текущем году подписали соответствующие соглашения об инвестициях с китайскими инвесторами. Общий объем инвестиций – 293 млрд тенге. Срок строительства – два года", - сообщил Алиев.

В пресс-службе Минэкологии уточнили, что с учетом проектирования, выделения земельных участков и проведения коммуникаций, строительство начнется в 2026 году и завершится в 2028 году.

В целом в рамках концепции управления всеми видами отходов на 2026-2030 годы предусмотрено финансирование строительства современных полигонов твердо-бытовых отходов за счет утилизационных платежей по аналогии с проектами по переработке отходов. Также планируется пересматривать тарифы – индексировать каждые три года, разработать налоговые льготы и субсидии, совершенствовать систему расширенные обязательства производителей (импортеров).

"В части налаживания необходимой инфраструктуры министерством уже проводятся работы. В рамках запущенного в прошлом году механизма льготного финансирования проектов в сфере управления отходами за счет утилизационных платежей АО "Жасыл даму" одобрено 60 проектов, из которых уже профинансированы 22 проекта на сумму 89,4 млрд тенге, а общая сумма финансирования механизма составляет 185 млрд тенге", - добавил Алиев.

По его данным, из одобренных 60 проектов, восемь направлены на приобретение 92 мусоровозов, 19 проектов – по сортировке с общей мощностью 2,3 млн тонн в год, 33 проекта направлены на переработку с общей мощностью 920 тыс. тонн в год. Реализация планируемых проектов позволит достичь 40% переработки отходов согласно установленным индикаторам в программных документах.

"Для эффективной реализации концепции требуется институциональное укрепление системы управления отходами, что возможно через придание АО "Жасыл Даму" статуса национального центра управления отходами по аналогии с международным опытом. Наццентр станет ключевым звеном в цифровизации отрасли, формировании достоверной статистики, контроле движения отходов и обеспечении прозрачности для бизнеса и инвесторов. Это создаст необходимую управленческую основу для перехода к современной, стандартизированной и эффективной системе обращения с отходами", - считает Алиев.

Ожидается, что реализация концепции должна на 100% инвентаризировать все виды отходов, за исключением радиоактивных, увеличить объем промышленных отходов, вовлеченных во вторичный оборот, на 10% и снизить объем коммунальных отходов, направляемых на полигоны, минимум на 10%.

Источник: Власть


URL: https://www.vb.kg/452923
Теги:
Казахстан, Китай
