КФБ расширяет участие инвесторов в депозитных аукционах

Кыргызская фондовая биржа расширяет спектр своих сервисов и проводит на своей площадке аукционы по размещению денежных средств на депозитах коммерческих банков и микрофинансовых компаний, сообщает пресс-служба КФБ.

Сегодня на КФБ состоялась рабочая встреча с представителями фондов развития, частных пенсионных фондов, компаний с госучастием и страховых организаций. Участникам была представлена подробная информация о механизме проведения аукционов, возможности стать инициатором данных аукционов и разместить свои средства в депозиты банков через площадку КФБ.

"КФБ уже имеет успешный опыт проведения подобных аукционов. Так, Министерство финансов Кыргызской Республики через электронную платформу Биржи разместило в банках 24 млрд сомов. Аукцион проводился тремя лотами сроком от 12 до 36 месяцев, в нём приняли участие 12 коммерческих банков страны. Инициатор аукциона сам определяет процентную ставку и выбирает банк, предложивший наиболее выгодные условия. Таким образом, данный вид аукционов - это эффективный инструмент для быстрого размещения средств и привлечения депозитов по выгодным ставкам", - отметила Аида Чодулова, и.о. генерального директора КФБ.

Отметим, что участниками аукционов могут стать только те организации, которые имеют действующую лицензию НБ КР, ведут безубыточную деятельность не менее двух лет, располагают заключением внешнего аудита, не имеют просроченной налоговой задолженности и иных обязательств.